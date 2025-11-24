Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione

Il pareggio del Mapei Stadium tra Sassuolo e Pisa chiude la dodicesima giornata di Serie A e permette ai neroverdi di andare a soli 4 punti dall'Europa e ai nerazzurri - nonostante il pareggio beffa sul finale - di allungare sulla zona retrocessione. La Roma si regalata una settimana al comando come non accadeva dopo 12 gare dalla stagione 2013-14, mentre in zona Champions restano Milan, Napoli e Inter, quest'ultima appaiata al Bologna quinto. La vittoria sul campo del Torino porta il Como al sesto posto, davanti alla Juventus. In zona retrocessione, resta al 18esimo posto il Genoa, davanti a Fiorentina ed Hellas Verona appaiate in fondo alla classifica con sei punti.

Questa la classifica aggiornata:

Roma 27 punti (12 partite giocate)

Milan 25 (12)

Napoli 25 (12)

Inter 24 (12)

Bologna 24 (12)

Como 21 (12)

Juventus 20 (12)

Lazio 18 (12)

Sassuolo 17 (12)

Udinese 15 (12)

Torino 14 (12)

Cremonese 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Cagliari 11 (12)

Parma 11 (12)

Pisa 10 (12)

Lecce 10 (12)

Genoa 8 (12)

Fiorentina 6 (12)

Hellas Verona 6 (12)