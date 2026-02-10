Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"

Chiude il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia la sfida fra Bologna e Lazio. Partita che è di fatto la più sentita fra le quattro poiché le due squadre cercano in questo torneo di riscattare una stagione che sta prendendo una piega storta. In palio le semifinali da giocarsi contro l'Atalanta.

Pronostico Bologna-Lazio quote

Ilsi presenta alla sfida in piena crisi, con l'ennesimo ko interno subito. Curiosamente, l'ultima vittoria al "Dall'Ara" è arrivata proprio in Coppa Italia, contro il Parma il 4 dicembre. Da allora 2 pareggi (tra cui uno contro il Celtic in 10) e 4 sconfite. Situazione complicata a livello psicologico e attacco che si è inceppato, con le ultime due partite finite a secco.che al contrario dei felsinei, vanta un ottimo ruolino di marcia in trasferta, almeno nell'ultimo periodo: 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite giocate lontano dall'Olimpico. E nelle quali Ivan Provedel ha mantenuto la porta inviolata in tre occasioni. Nellel’Over 0.5 appare una soluzione valida: i precedenti tra Bologna e Lazio presentano una media gol elevata e raramente si chiudono senza reti, con l’ultimo confronto terminato 1-1.

Pronostico Bologna-Lazio: OVER 0.5

Bologna Lazio pronostico, i precedenti

Confronto numero 165 tra le due squadre con 61 vittorie del Bologna, 58 della Lazio e 45 pareggi. Bilancio a senso unico al "Dall'Ara" da 5 anni a questa parte: gli ultimi 5 Bologna-Lazio hanno visto 4 successi felsinei, un pareggio e zero reti segnate dai biancocelesti. L'ultimo gol laziale è di ottobre 2019 con Ciro Immobile, autore in quell'occasione di una doppietta in una partita terminata 2-2. Ultima gioia capitolina nel dicembre 2018, in panchina i due fratelli Inzaghi contro. Le reti di Luiz Felipe e Lulic fecero sorridere Simone.

Pronostico marcatore Bologna-Lazio

Tra i possibili protagonisti di Bologna-Lazio spicca. Nel momento di maggiore difficoltà dei rossoblù, sono i giocatori simbolo a dover prendere per mano la squadra. Gli ultimi successi portano la sua firma: contro l'Inter in Supercoppa Italiana, contro il Verona in campionato e contro il Maccabi Tel Aviv in Europa League. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico marcatore Bologna Lazio: ORSOLINI SEGNA

Dove vedere Bologna-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 11 febbraio alle 21 allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1, in streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Mediaset Infinity o direttamente su browser sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

