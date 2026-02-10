Sabatini: "All'Inter è girata bene, la Serie A non è finita. Italiano? Folli le voci sull'esonero"

Nel suo consueto editoriale su Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha esposto la sua opinione su diverse squadre, partendo dalla "sua" Roma: "Malen si muove come un algoritmo. Ha svoltato la farraginosità della Roma. È stato bravo quel centrocampista lì… Mancini! Gli ha dato una palla che dimostra sensibilità di piede e nella lettura del gioco. Mancini quest'anno sta diventando imprevedibile".

Sulla Serie A: "Comunque per il campionato non è finita. Il Napoli purtroppo ha molti infortunati, ma con Conte non puoi mai stare sereno. C'è la squadra del gattopardo e per me c'è anche la Roma. All'Inter gli è girata bene. Il Sassuolo mi è piaciuto all'inizio: è importante per una squadra che vuole andare avanti, avere un approccio così sfrontato per crescere, poi il gol annullato li ha spenti".

Sull'episodio in Genoa-Napoli: "Vergara è forte, ma è entrato nel match solo con quel rigore, che non è rigore. Ma io dico: se l'arbitro è posizionato bene e non dà rigore, perché deve intervenire il VAR? Per il Genoa subire due rigori alla fine diventa una ragnatela in testa. Spero non incida sulla psiche dei giocatori. Sono mazzate".

Sul Bologna: "Su Italiano penso che le eventuali voci di esonero siano folli. Fenucci e Sartori non lo farebbero mai, per quanto Saputo sia imprevedibile. Ci vuole riconoscenza per chi ha portato un trofeo a Bologna".