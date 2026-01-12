Hellas, Bella-Kotchap: "E' un momento difficile ma giovedì è un'occasione per fare punti"

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il difensore del Verona Armel Bella-Kotchap ha parlato ai canali ufficiali della società: "Alla fine siamo molto delusi perchè non sono arrivati punti. Dobbiamo continuare a lavorare e penso che questa sia la cosa più importante in vista delle prossime partite".

Il centrale della formazione scaligera ha poi proseguito soffermandosi anche sul prossimo impegno di campionato previsto per giovedì prossimo contro il Bologna al "Bentegodi": "Noi diamo il 100% in ogni partita. Questo è un momento difficile ma per fortuna abbiamo una partita giovedì e questa deve essere un’occasione per noi per giocare ancora meglio e cercare di prendere dei punti".