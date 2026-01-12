Hellas, Bella-Kotchap: "E' un momento difficile ma giovedì è un'occasione per fare punti"
TUTTO mercato WEB
Dopo la sconfitta contro la Lazio, il difensore del Verona Armel Bella-Kotchap ha parlato ai canali ufficiali della società: "Alla fine siamo molto delusi perchè non sono arrivati punti. Dobbiamo continuare a lavorare e penso che questa sia la cosa più importante in vista delle prossime partite".
Il centrale della formazione scaligera ha poi proseguito soffermandosi anche sul prossimo impegno di campionato previsto per giovedì prossimo contro il Bologna al "Bentegodi": "Noi diamo il 100% in ogni partita. Questo è un momento difficile ma per fortuna abbiamo una partita giovedì e questa deve essere un’occasione per noi per giocare ancora meglio e cercare di prendere dei punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, si continua a lavorare per il ritorno di Nzola. Roberts dà l'ok all'aumento del monte ingaggi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile