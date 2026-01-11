Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti

Un punto a testa per Inter e Napoli, nel big match della domenica sera a San Siro. Un 2-2 che mantiene saldo il primato nerazzurro nonostante il mancato allungo e che permette agli azzurri di restare a contatto, con Roma e Juventus che spingono da dietro. Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 43*

Milan 40*

Napoli 39*

Roma 39

Juventus 36*

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22*

Parma 21*

Cagliari 19*

Lecce 17*

Genoa 16*

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno

20^ GIORNATA

12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

RECUPERI 16^ GIORNATA

14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN

14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN

15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN

15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN