Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Un punto a testa per Inter e Napoli, nel big match della domenica sera a San Siro. Un 2-2 che mantiene saldo il primato nerazzurro nonostante il mancato allungo e che permette agli azzurri di restare a contatto, con Roma e Juventus che spingono da dietro. Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Cagliari 19*
Lecce 17*
Genoa 16*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
20^ GIORNATA
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY
RECUPERI 16^ GIORNATA
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN