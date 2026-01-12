Reja: "Con il ritorno di Lookman dalla Coppa d'Africa, l'Atalanta può puntare alla Champions"

La zona Europea vista da Edy Reja. L'ex tecnico, fra le altre, dell'Atalanta ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport delle squadre del nostro campionato partendo dal Como: "Ha una filosofia e una mentalità ben definite e gioca veramente da squadra. Li vedi che hanno il piacere di giocare. Poi hanno questo Nico Paz che è un giocatore straordinario. Fabregas ha una mentalità che si sposa con quella del club, presidente e direttore sportivo".

In ripresa anche la Dea con Raffaele Palladino: "Una volta che recupererà Lookman dalla Coppa d’Africa l’Atalanta cambierà ancora marcia. Ha una rosa adeguata per arrivare in Europa, e dico che potrebbe spingersi anche oltre, parliamo della Champions".

Sul Bologna invece sottolinea come prima avesse perso qualche certezza ma ora si sta riprendendo recuperando anche giocatori importanti come Freluer: "Finché era brillante e aveva una buona condizione fisica la vedevi che andava via a cento all’ora, era impressionante". Chiosa finale sulla Lazio che, per Reja, può tornare in lotta per l'Europa: "Ha passato un periodo difficile anche e soprattutto per il blocco del mercato ma ora la situazione pare essersi risolta. E poi ha un allenatore speciale come Sarri, che è uno da cui ti puoi aspettare di tutto".