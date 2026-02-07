Bologna, i convocati di Italiano per la gara col Parma: assente il solo De Silvestri
Giornata di vigilia in casa Bologna, che domani scenderà sul terreno di gioco del Dall'Ara nel lunch match delle 12:30 per affrontare il Parma nel derby d'Emilia. Per l'occasione Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati. Assente il solo Lorenzo De Silvestri, alle prese con i postumi di una colica addominale. Di seguito la lista completa:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, Heggem, Helland, Joao Mario, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
