Cuesta sul mercato: "Nicolussi Caviglia porta un grande calcio, più versatilità con Strefezza"

Mister Carlos Cuesta, intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di domani col Bologna (valido per il 24° turno di Serie A), ha commentato anche il mercato invernale del suo Parma da Nicolussi Caviglia fino a Gabriel Strefezza. Queste le dichiarazioni in merito del tecnico gialloblù:

Cosa serve di più in fase offensiva? Le mette pressione?

"Non mi mette nessuna pressione, ne sono consapevole. Sono grato di avere scelte che mi possano permettere di fare cose diverse. I nuovi acquisti ci permettono di avere versatilità e possibilità diverse, è positivo. Io mi concentro su quello che può aiutarci a fare punti e aiutare questi ragazzi affinché siano più pronti possibile per affrontare ogni partita".

Nicolussi Caviglia cosa può portare a Keita e Bernabé?

"Nicolussi può portare progressione, un grande calcio, aiuti sulle palle inattive, lucidità sulle situazioni. Anche gli altri arrivati ci possono dare tanto, cerchiamo di farli integrare, con la consapevolezza che ogni partita è diversi".

Su Strefezza: la sua posizione può influire su quella di Ondrejka?

"È una possibilità in funzione della partita e del contesto. Abbiamo una rosa che ha la capacità di fare diverse cose dentro una stessa linea guida".

