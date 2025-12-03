Bologna, finalmente Immobile. Italiano: "Mi auguro mentalmente sia libero da ogni pensiero"

Dopo l'inatteso ko interno contro la Cremonese in campionato, per il Bologna arriva subito il momento di tornare in campo. In programma c'è la sfida di domani contro il Parma, valida per gli ottavi di Coppa Italia. La buona notizie per mister Vincenzo Italiano arriva da Ciro Immobile, che torna tra i convocati dopo oltre tre mesi. "Gli avevo promesso che dopo Cremona sarebbe stato dei nostri - ha sottolineato lo stesso Italiano nella conferenza stampa di vigilia -. Il ragazzo è guarito e ora bisogna alzare condizione, minuti e tenuta. Mi auguro che mentalmente sia libero da ogni pensiero. Deve portarci in dono la sua esperienza e l'attacco alla profondità".

A proposito, il Bologna deve migliorare in concretezza? Risponde così Italiano: "La squadra ha reagito ed ha prodotto anche sotto di due reti. Abbiamo prodotto 61 tiri in porta in due partite e da quel punto di vista siamo a posto. Abbiamo innalzato questi numeri rispetto all'inizio, quando avevamo problemi di produzione e palleggio. Ora dobbiamo continuare a produrre questo e aggiungere concretezza perché se si fa gol si incanalano le partite nei binari giusti, altrimenti no".

Come sono stati vissuti questi due giorni a Casteldebole dopo una sconfitta che mancava da 12 gare?

"Giocare ogni tre giorni ti dà la possibilità di rimediare e andare in campo per cercare di comportarti diversamente. Ci presentiamo in una competizione importante che va onorata e della quale siamo i detentori. Dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e dimostrare di avere le capacità di reagire. Ci dà fastidio non aver ottenuto la vittoria con la Cremonese ma abbiamo commesso degli errori, ma una partita storta nulla toglie a quello che abbiamo fatto in questo periodo. Domani dobbiamo tornare ad avere la concentrazione ai massimi livelli"