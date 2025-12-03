Atalanta in scioltezza col Genoa, recuperi importanti per Milan e Bologna: le top news delle 18

Vigilia di Coppa Italia in casa Milan che domani giocherà nuovamente contro la Lazio a Roma, dopo la sfida ricca di polemiche in campionato. Per l'occasione il tecnico Massimiliano Allegri ritroverà Christian Pulisic, ma parallelamente si è fermato Youssouf Fofana, centrocampista che ha accusato un fastidio muscolare che lo terrà fuori per le prossime due partite. Il tecnico Allegri, nel preparare la sfida, ha parlato intanto delle polemiche sul VAR rispondendo a Sarri: "Può essere una buona soluzione, ma non dobbiamo deciderlo noi, ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile", ha spiegato in merito alla proposta di spostare la postazione VAR dalla parte opposta rispetto alle panchine.

Un altro gradito ritorno in campo, per la Coppa Italia: per la sfida contro il Parma di domani infatti il Bologna di Vincenzo Italiano potrà contare nuovamente su Ciro Immobile, attaccante che è tornato fra i convocati dopo 3 mesi di assenza per infortunio.

Con Napoli e Cagliari che scendono in campo proprio in questi minuti al Maradona, il pomeriggio ha regalato il largo successo dell'Atalanta contro il Genoa, con la Dea che accede così agilmente ai quarti di finale dove incontrerà la Juventus: per i nerazzurri in gol Djimsiti, De Roon, Pasalic e l'ex di turno Ahanor.