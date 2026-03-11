Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano

Al via gli ottavi di finale di Europa League con un incrocio tutto italiano che promette spettacolo. Al Dall'Ara va in scena l'andata della sfida tra Bologna e Roma, due squadre pronte a contendersi un posto tra le migliori otto della competizione.

Pronostico Bologna-Roma quote

Il, decimo nella League Phase, ha dovuto guadagnarsi gli ottavi superando i norvegesi del Brann nei playoff. La squadra di Italiano sembrava aver ritrovato continuità grazie a una striscia di cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa, ma la recente sconfitta casalinga contro il Verona ha riportato qualche nube sul momento di forma degli emiliani, che ora cercano riscatto proprio nella notte europea del Dall'Ara.

Situazione diversa per la Roma, qualificatasi direttamente agli ottavi e quindi con la possibilità di gestire con maggiore calma gli impegni delle ultime settimane. Anche i giallorossi, però, arrivano alla sfida reduci da un passo falso in campionato contro il Genoa, un risultato che ha evidenziato soprattutto le difficoltà lontano dall'Olimpico: nelle ultime quattro trasferte la squadra di Gasperini ha raccolto due pareggi e due sconfitte, con quattro gol segnati e sei subiti. E nelle quote Bologna-Roma, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Bologna Roma pronostico, i precedenti

Quello tra Bologna e Roma è un confronto dalla lunga tradizione e dai numeri estremamente equilibrati. Nei 164 precedenti complessivi tra le due squadre, infatti, il bilancio sorride di pochissimo ai giallorossi, avanti con 58 vittorie contro le 56 conquistate dal Bologna, mentre i pareggi sono 50. Al Dall'Ara, però, la storia cambia leggermente, con i rossoblù che possono vantare un rendimento migliore negli scontri diretti davanti al proprio pubblico. Anche guardando alle sfide più recenti emerge un sostanziale equilibrio: nelle ultime cinque partite disputate a Bologna il bilancio è di due successi rossoblù, due pareggi e una vittoria della Roma, con 6 reti segnate dai padroni di casa e 7 dai giallorossi.

Occhio anche al confronto tra allenatori: negli ultimi anni Vincenzo Italiano ha dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà Gian Piero Gasperini, riuscendo spesso a ingabbiare il suo sistema di gioco. Non sono molti, infatti, i tecnici che possono vantare un bilancio favorevole contro l'allenatore della Roma. I precedenti parlano chiaro: nei 15 confronti complessivi tra i due, Gasperini ha ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi, mentre sono ben 7 i successi conquistati dalle squadre guidate da Italiano. Un dato che rende la sfida in panchina uno degli aspetti più interessanti della partita.

Pronostico marcatore Bologna-Roma

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Bologna e Roma potrebbe esserci. Quella di giovedì potrebbe infatti rappresentare la sua prima presenza europea con la maglia della Roma: l'attaccante olandese, rimasto finora fuori perché non inserito nella lista UEFA, sarà per la prima volta a disposizione nella competizione. In questa edizione di Europa League, però, Malen ha già lasciato il segno con la maglia dell'Aston Villa prima del trasferimento in giallorosso, realizzando tre gol nelle prime sei partite del torneo. Numeri che alimentano le aspettative su di lui e che potrebbero renderlo una delle possibili sorprese della serata. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 12 marzo alle 18:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

