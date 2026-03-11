Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano

Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro ItalianoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Al via gli ottavi di finale di Europa League con un incrocio tutto italiano che promette spettacolo. Al Dall'Ara va in scena l'andata della sfida tra Bologna e Roma, due squadre pronte a contendersi un posto tra le migliori otto della competizione.

Pronostico Bologna-Roma quote


Il Bologna, decimo nella League Phase, ha dovuto guadagnarsi gli ottavi superando i norvegesi del Brann nei playoff. La squadra di Italiano sembrava aver ritrovato continuità grazie a una striscia di cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa, ma la recente sconfitta casalinga contro il Verona ha riportato qualche nube sul momento di forma degli emiliani, che ora cercano riscatto proprio nella notte europea del Dall'Ara.

Situazione diversa per la Roma, qualificatasi direttamente agli ottavi e quindi con la possibilità di gestire con maggiore calma gli impegni delle ultime settimane. Anche i giallorossi, però, arrivano alla sfida reduci da un passo falso in campionato contro il Genoa, un risultato che ha evidenziato soprattutto le difficoltà lontano dall'Olimpico: nelle ultime quattro trasferte la squadra di Gasperini ha raccolto due pareggi e due sconfitte, con quattro gol segnati e sei subiti. E nelle quote Bologna-Roma, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Bologna-Roma: OVER 0,5
williamhill1.08info
starcasino1.06info
netwin1.06info
admiralbet8.00info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
williamhillfino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPIDinfo
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Bologna Roma pronostico, i precedenti


Quello tra Bologna e Roma è un confronto dalla lunga tradizione e dai numeri estremamente equilibrati. Nei 164 precedenti complessivi tra le due squadre, infatti, il bilancio sorride di pochissimo ai giallorossi, avanti con 58 vittorie contro le 56 conquistate dal Bologna, mentre i pareggi sono 50. Al Dall'Ara, però, la storia cambia leggermente, con i rossoblù che possono vantare un rendimento migliore negli scontri diretti davanti al proprio pubblico. Anche guardando alle sfide più recenti emerge un sostanziale equilibrio: nelle ultime cinque partite disputate a Bologna il bilancio è di due successi rossoblù, due pareggi e una vittoria della Roma, con 6 reti segnate dai padroni di casa e 7 dai giallorossi.

Occhio anche al confronto tra allenatori: negli ultimi anni Vincenzo Italiano ha dimostrato più volte di saper mettere in difficoltà Gian Piero Gasperini, riuscendo spesso a ingabbiare il suo sistema di gioco. Non sono molti, infatti, i tecnici che possono vantare un bilancio favorevole contro l'allenatore della Roma. I precedenti parlano chiaro: nei 15 confronti complessivi tra i due, Gasperini ha ottenuto 5 vittorie e 3 pareggi, mentre sono ben 7 i successi conquistati dalle squadre guidate da Italiano. Un dato che rende la sfida in panchina uno degli aspetti più interessanti della partita.

Pronostico marcatore Bologna-Roma


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Bologna e Roma potrebbe esserci Donyell Malen. Quella di giovedì potrebbe infatti rappresentare la sua prima presenza europea con la maglia della Roma: l'attaccante olandese, rimasto finora fuori perché non inserito nella lista UEFA, sarà per la prima volta a disposizione nella competizione. In questa edizione di Europa League, però, Malen ha già lasciato il segno con la maglia dell'Aston Villa prima del trasferimento in giallorosso, realizzando tre gol nelle prime sei partite del torneo. Numeri che alimentano le aspettative su di lui e che potrebbero renderlo una delle possibili sorprese della serata. E nelle scommesse Bologna-Roma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Bologna-Roma: MALEN SEGNA
betflag2.75info
bet3652.87info
netbet3.00info
eurobet2.90info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Bologna-Roma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 12 marzo alle 18:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Un arbitro tedesco per Bologna-Roma: la designazione completa di Europa League Un arbitro tedesco per Bologna-Roma: la designazione completa di Europa League
Lazio, due anni in picchiata: dal Bayern a Plzen per finire all'Olimpico deserto... Lazio, due anni in picchiata: dal Bayern a Plzen per finire all'Olimpico deserto con l'Atalanta
Europa League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul derby fra Roma e... Europa League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul derby fra Roma e Bologna
Altre notizie Pronostici
Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro... Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia... Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Quote risultato esatto Milan Inter Quote risultato esatto Milan Inter
Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto? Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi? Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare