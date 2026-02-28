Europa League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul derby fra Roma e Bologna

Non poteva andare peggio di così, il sorteggio di ieri andato in scena a Nyon per quel che riguarda gli ottavi di finale di Europa League. Dietro l'angolo c'era il rischio di un derby tutto italiano, e alla fine così sarà, con Bologna e Roma che si affronteranno in una doppia sfida da cui ne uscirà soltanto una.

Andata al Dall'Ara giovedì 12 marzo, ritorno all'Olimpico giovedì 19 marzo, con la vincente che andrà poi a sfidare una fra Lille e Aston Villa, ovvero due delle favorite per la vittoria finale. "La Roma è una grandissima squadra e poi c'è un po' meno di sapore europeo. Avremmo preferito evitarla per tanti motivi, anche quello emotivo", ha detto il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio. Più soddisfatto il collega giallorosso Frederic Massara: "Potrebbe perdere un po' di fascino da competizione europea, ma sarà una bella partita con una posta in palio molto grande. Semmai il rammarico può essere per il ranking, questo non favorisce l'Italia".

Il sorteggio degli ottavi di Europa League:

Ferencvaros - Braga

Panathinaikos - Real Betis

Genk - Friburgo

Celta Vigo - Lione

Stoccarda - Porto

Nottingham Forest - Midtjylland

Bologna - Roma

Lille - Aston Villa

Le date dell’Europa League

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)