Un arbitro tedesco per Bologna-Roma: la designazione completa di Europa League
Jablonski designato per la partita di giovedì prossimo al Dall'Ara
(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Sarà l'arbitro tedesco Sven Jablonski a dirigere giovedì sera l'andata degli ottavi di Europa League, che si giocherà al Dall'Ara con inizio alle 18.45. Sono tedeschi anche tutti gli altri componenti del gruppo arbitrale: gli assistenti Eduard Beitinger e Lasse Koslowski, il quarto ufficiale Harm Osmers e gli addetti al Var Bastian Danker e Robert Schroder. (ANSA).
