Torna la Champions League. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "Atalanta a Dortmund"

L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul calcio e in particolar modo sui play-off di Champions League, che domani sera coinvolgeranno pure l'Atalanta. La Dea infatti sarà la seconda italiana dopo la Juventus a scendere in campo, visto che dalle 21.00 sarà ospite del Borussia Dortmund al Westfalenstadion. Una sfida importantissima per i nerazzurri, che hanno chiuso la prima fase del torneo al quindicesimo posto con 13 punti.

L'Atalanta ha raccolto due punti in più dei tedeschi, qualificatisi ai play-off grazie al diciassettesimo posto. Il Borussia è un avversario ostico per la Dea, che nei precedenti confronti europei non ha mai battuto i tedeschi. L'Atalanta infatti ha incrociato il Dortmund soltanto in due occasioni, raccogliendo un pareggio e subendo una sconfitta proprio in trasferta.

La Dea si scontrò con i gialloneri nei sedicesimi di finale dell'Europa League 2017/2018, subendo un 3-2 al Westfalenstadion. Il Dortmund poi strappò la qualificazione grazie all'1-1 di Bergamo, che condannò l'Atalanta all'eliminazione dal torneo. A distanza di otto anni quindi i nerazzurri sono a caccia di un riscatto che potrebbe valere l'accesso agli ottavi di Champions, dove il percorso dei bergamaschi potrebbe incrociarsi con quello di Arsenal o Bayern Monaco.