Napoli, Conte a quota 400 nel mirino. Il Mattino: "Napoli, ora credici"

Dalle pagine de Il Mattino si ricostruisce il lungo viaggio in panchina di Antonio Conte, che oggi al Ferraris contro il Genoa si presenta a un passo da un traguardo simbolico: 399 vittorie tra club e Nazionale, con la numero 400 nel mirino. Un percorso iniziato tra le difficoltà, come nella stagione di Serie B 2006-2007 ad Arezzo, segnata dall’esonero, dal ritorno in corsa e dalla retrocessione in Serie C, ma che ha poi preso slancio con le promozioni di Bari e Siena e con l’approdo nel grande calcio: Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham, Napoli e l’esperienza da commissario tecnico azzurro.

Il quotidiano sottolinea come la carriera di Conte sia sempre stata accompagnata da un rapporto viscerale con la vittoria e da un’altissima richiesta di intensità. Emblematica la stima di Daniele De Rossi, che dell’ex ct disse: “Conte è un allenatore speciale… ti chiede tantissimo e ti ripaga con l’onestà”. Numeri alla mano, il picco resta il triennio alla Juventus, con 33 vittorie su 38 partite nell’ultima stagione e tre scudetti consecutivi, seguito dal biennio al Chelsea con una percentuale di successi superiore al 65%.

Nel presente napoletano, Il Mattino evidenzia un percorso più tortuoso: la seconda stagione azzurra registra una percentuale di vittorie inferiore al passato e il peso delle sconfitte, soprattutto in Champions League. Eppure, dopo l’eliminazione europea, è arrivata la risposta sul campo con il successo sulla Fiorentina, che ha rilanciato gli azzurri nella corsa Champions. Napoli resta dietro Inter e Milan, ma davanti alla Roma: un margine da difendere e rafforzare.