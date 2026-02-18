TMW Vigilia di Europa League per il Bologna, le ultime dalla rifinitura prima del Brann: chance Dallinga

Vigilia di Europa League per il Bologna, atteso domani in Norvegia a Bergen contro il Brann per l'andata dei playoff (fischio d'inizio ore 18.45). Dall'allenamento di rifinitura dei rossoblù (in calce all'articolo le immagini di TMW), arrivano indicazioni precise in merito alla formazione.

In difesa pochi dubbi ma scelte quasi obbligate con Lykogiannis infortunato e De Silvestri ed Helland fuori dalla lista UEFA. Dovrebbe tornare titolare Heggem dopo l’affaticamento muscolare al quadricipite, ma sono stati provati anche Vitik e Casale. A centrocampo si va verso il tandem Ferguson-Freuler, con Pobega e Moro che inseguono. Sugli esterni Rowe e Bernardeschi sono apparentemente più in forma di Cambiaghi e Orsolini, ma quest’ultimi sono stati tenuti a riposo a Torino proprio con l’obiettivo di preservarli per la sfida di Bergen. Stesso discorso per Odgaard sulla trequarti. Unico dubbio in attacco dove Dallinga dovrebbe avere la meglio su Castro, sebbene l’argentino sia in gran forma e abbia giocato da titolare le ultime due con Lazio e Torino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga.