Dalle stelle al disastro. Il Corriere di Bologna in prima pagina: "Resta solo l'Europa League"
Il Corriere di Bologna oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e al Bologna, che ha incassato una pesante eliminazione dalla Coppa Italia. La sfida contro la Lazio, passata ai tiri di rigore dopo l'1-1 del Dall'Ara, ha vanificato il sogno di poter fare il bis dopo il successo della passata stagione. Non solo un trofeo andato in fumi ma anche la possibilità di non poter più inseguire l'obiettivo dell'Europa League tramite il percorso nella coppa nazionale.
Dalle stelle al disatro totale, per un Bologna sempre più in difficoltà in quest'annata. La via d'accesso all'Europa tramite la Coppa Italia poteva essere molto più breve rispetto a quella in campionato, dove i felsinei inseguono un sesto posto che al momento è distante ben 11 punti. Le quattro sconfitte consecutive incassate in Serie A hanno frenato il percorso degli uomini di Vincenzo Italiano, che ora sembrano poter raccogliere soddisfazioni soltanto dall'Europa League.
Il Bologna chiaramente punta ad andare il più a fondo possibile nella competizione, dove tornerà a giocare il 19 febbraio. La prossima settimana infatti i rossoblu saranno ospiti del Brann, nell'andata del play-off in programma in Norvegia. Una settimana dopo appuntamento al Dall'Ara, dove gli emiliani contano di chiudere il discorso ottavi: in caso di qualificazione, il Bologna incontrerebbe la Roma o il Friburgo.
