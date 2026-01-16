Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Cagliari-Juventus nettamente a favore degli ospiti. Nella 21esima giornata di campionato, i rossoblù cercano punti preziosi all'Unipol Domus per allontanarsi dalla zona salvezza, mentre i bianconeri fanno visita ai sardi con l'obiettivo di proseguire la loro rincorsa alle prime posizioni della classifica.

Pronostico Cagliari-Juventus quote


Il Cagliari arriva all'appuntamento in un momento complicato, tornando a giocare all'Unipol Domus dopo una serie di risultati poco incoraggianti. I rossoblù hanno raccolto un pareggio contro la Cremonese e una pesante sconfitta a Marassi contro il Genoa, ma anche l'ultima uscita casalinga si è chiusa con un ko di misura contro il Milan. I numeri difensivi restano allarmanti: con 30 gol subiti dall'inizio della stagione, la squadra di Pisacane vanta una delle retroguardie più perforate del campionato e la zona retrocessione appare sempre più vicina. Situazione opposta per la Juventus di Spalletti, tra le formazioni più in forma del torneo grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque gare, un rendimento che ha permesso ai bianconeri di risalire la classifica, a un solo punto dal Napoli terzo. Il momento positivo è confermato anche lontano dallo Stadium, dove la Juventus ha centrato tre successi consecutivi senza subire reti, segnando complessivamente sei gol. E nelle quote Cagliari-Juventus, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Cagliari-Juventus: OVER 0,5
Cagliari Juventus pronostico, i precedenti


Quello di sabato sarà il 100esimo confronto ufficiale tra Cagliari e Juventus, una sfida che storicamente sorride ai bianconeri. Il bilancio complessivo vede infatti la Juventus nettamente avanti con 52 vittorie, contro le 15 del Cagliari e 32 pareggi. Un dominio confermato anche dai precedenti più recenti: nelle ultime dieci sfide la Juve si è imposta in otto occasioni, con due pareggi a completare il quadro. Nel match d'andata allo Stadium, i bianconeri hanno avuto la meglio per 2-1, ribaltando l'iniziale vantaggio rossoblù firmato Esposito grazie alla doppietta di Kenan Yildiz. Anche l'ultima sfida disputata in terra sarda ha confermato il trend, chiudendosi con una vittoria di misura della Juventus per 1-0, decisa dal gol di Vlahovic.

Pronostico marcatore Cagliari-Juventus


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cagliari e Juventus spicca il nome di Kenan Yildiz. Il talento turco sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, avendo già messo a referto 7 gol e 4 assist in campionato, eguagliando il bottino della scorsa annata ma con ben 16 giornate in meno. Quella in corso appare a tutti gli effetti come la stagione della consacrazione per Yildiz, elemento imprescindibile nello scacchiere di Spalletti, che raramente rinuncia a lui se non nei minuti finali a risultato acquisito. Pericolo numero uno del reparto offensivo bianconero, il turco proverà a dare continuità alla rete segnata contro la Cremonese nell'ultimo turno, forte anche del precedente favorevole contro i sardi, già colpiti con una doppietta nel match d'andata. E nelle scommesse Cagliari-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cagliari-Juventus: YILDIZ SEGNA
Dove vedere Cagliari-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Cagliari-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 17 gennaio alle 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

