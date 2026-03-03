Pisanu su Cagliari-Como: "Lariani stanchi per la Coppa. Pisacane punti sulla garra"

Andrea Pisanu, ex calciatore del Cagliari, è stato interpellato da TuttoCagliari.net in merito al match che attende la formazione di Fabio Pisacane contro il Como nel prossimo weekend di Serie A:

“Il Como ha sicuramente speso tante energie nella prima semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. A maggior ragione io, se fossi in Pisacane, spingerei i rossoblù ad essere aggressivi e incalzanti, perché quando lasci il pallino del gioco in mano al Como Nico Paz e compagni sanno trovare facilmente varchi e linee di passaggio illuminanti. Insomma, contro questi avversari la tattica attendista rischierebbe di non pagare. Piuttosto la metterei sulla garra, sulla ferocia agonistica e soprattutto sul ritmo.

L’esempio a cui fare riferimento è quello della gara interna contro la Roma: in quella circostanza non abbiamo permesso ai giallorossi di dettare i tempi di gioco. Al contrario, li abbiamo aggrediti in ogni zona del campo. La stessa identica cosa dovremo fare contro il Como: andare a prenderli alti e non farli respirare, verticalizzando immediatamente una volta recuperata la sfera".