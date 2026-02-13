Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Lecce (Lunedì 16 febbraio, ore 20.45, arbitra Feliciani, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Cagliari

Mentre le new entry cercano ancora di amalgamarsi al meglio con il vecchio gruppo, il Cagliari di mister Pisacane prosegue la preparazione per la sfida di lunedì notte alla Unipol Domus contro il Lecce. Buone notizie per il tecnico rossoblù: Yerry Mina sembra essere completamente recuperato e potrebbe ritrovare la titolarità. Pisacane sembra essere orientato sull'utilizzo ancora una volta del 3-5-2 e l'undici titolare dovrebbe essere praticamente lo stesso visto contro la Roma. In porta Caprile mentre la linea difensiva dovrebbe vedere Zé Pedro, uno tra Dossena e Mina (con il secondo favorito in caso di condizione fisica al top) e Rodriguez. A centrocampo Palestra, Mazzitelli, Gaetano play, Adopo e Obert. La coppia d'attacco invece confermata Kilicsoy ed Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva il Lecce

Dopo il successo casalingo contro l’Udinese, il Lecce è atteso dal posticipo in trasferta sul campo del Cagliari. Eusebio Di Francesco non potrà ancora contare sugli infortunati Camarda e Berisha, quest’ultimo però sulla via del recupero. Assenza pesante in attacco, dove mancherà lo squalificato Banda. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone in porta, con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo a comporre la retroguardia. A centrocampo, confermato il terzetto composto da Ramadani, Coulibaly e Gandelman. In attacco, spazio per Sottil a sinistra, con Pierotti a destra e Cheddira leggermente favorito su Stulic per una maglia da titolare al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)