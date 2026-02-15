Domani Cagliari-Lecce, i convocati di Di Francesco: ancora le solite due assenze
Il Lecce ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati dall'allenatore Eusebio Di Francesco per la partita di domani sul campo del Cagliari. Sono 23 i giocatori in lista, ancora fuori dalla lista i due assenti recenti Perez e Berisha.
CAGLIARI-LECCE - Lunedì 16 febbraio ore 20:45, Unipol Domus
I convocati di mister Eusebio Di Francesco per il Lecce
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Kovac, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala
Attaccanti: Cheddira, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić
