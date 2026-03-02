Juventus, Gatti: "Troppi gol subiti, dobbiamo analizzarli e capire i nostri errori"

Il difensore della Juventus Federico Gatti, autore del 3-3 contro la Roma, analizza così ai microfoni di Rai Sport il match di stasera all’Olimpico: “C’è tantissima rabbia, ho passato un momento non semplicissimo quindi certamente c’è tantissima rabbia. Dispiace per mercoledì perché quelle sono le partite più belle da giocare, dispiace uscire così. Sicuramente paghiamo errori nostri, ora c’è da concentrarsi sul campionato e vedremo”.

Delle prime 6 siete quelle che hanno subito più gol di tutti.

“È vero, in passato era la nostra forza e ora ci sta penalizzando. Stiamo prendendo troppi gol, ora dobbiamo analizzare quelli presi stasera e capire dove sono stati i nostri errori. Sicuramente stiamo sbagliando troppo”, ha concluso il centrale bianconero.