Europa League, un trequartista del Ludogorets in testa alla classifica marcatori

Petar Stanic guida la classifica marcatori di Europa League 2025/26. Il centrocampista serbo del Ludogorets è balzato in vetta grazie alla tripletta realizzata nella quinta giornata contro il Celta Vigo, portando a cinque il suo bottino personale. Alle sue spalle inseguono Hamza Igamane (Lilla), Karol Świderski (Panathinaikos) e Corentin Tolisso (Lione), tutti a quota quattro gol.

Stanic aveva già segnato in precedenza nella sconfitta contro lo Young Boys e nella vittoria contro il Malmö. Tre dei suoi gol in Europa League sono stati realizzati su rigore, compresi due nella sfida più recente. Igamane ha aperto la stagione europea con un gol nella prima giornata contro il Brann e ha realizzato una doppietta nella sconfitta contro il PAOK, prima di siglare il gol decisivo ieri contro la Dinamo nella quinta giornata. Świderski, invece, aveva segnato nelle prime tre gare del Panathinaikos e, dopo aver fallito un rigore nella quarta, è tornato a trovare la rete nella vittoria casalinga contro lo Sturm Graz.

Anche Tolisso ha sfruttato la quinta giornata per scalare la classifica, grazie alla tripletta nel 6-0 del Lione sul Maccabi Tel-Aviv, dopo aver già segnato nel 2-0 contro il Basilea. Tra i giocatori a quota tre gol figura anche lo svizzero Xherdan Shaqiri, insieme a nomi come Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) e Donyell Malen (Aston Villa). La competizione europea prosegue con sorprese e marcatori sempre più determinanti, mentre Stanić conferma il suo momento d’oro al Ludogorets, diventando uno dei protagonisti assoluti della stagione.