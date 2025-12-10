Emergenza difesa per il Bologna, Italiano: "Dipende da Lucumi". Lykogiannis possibile sostituto

Dopo il pareggio in campionato ottenuto in trasferta contro la Lazio (1-1), il Bologna torna in campo in Europa League, con l'impegno di domani all'Estadio Balaidos contro il Celta Vigo valido per il sesto turno della Fase Campionato. Per l'occasione, molto dipenderà dalle condizioni di Lucumì, come sottolinea lo stesso Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Speriamo domani stia meglio, vediamo se può essere della partita. Lucu oggi ha iniziato l'allenamento, poi si è fermato perché ancora non si sente al massimo".

"È con noi, ma deve essere valutato fino a domani - ha proseguito Italiano - vediamo se questo tendine riesce a fargli meno male. Vediamo, perché lì in difesa siamo in grande difficoltà, non ce la dovesse fare dovremo riadattare qualcun altro". Un nome potrebbe essere quello Lykogiannis, come conferma Italiano: "Sì, per struttura e velocità può essere un sostituto, chiaro non può avere l'abitudine o i movimenti di un centrale di mestiere, ma lui può essere un papabile".

Di fatto, il Bologna ad oggi come centrali ha disposizione il solo Heggem e, appunto, Lucumi non in perfette condizioni. Di seguito l'elenco completo dei convocati per la gara contro il Celta Vigo:

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.