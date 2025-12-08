Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione

Domani sera l'Inter torna protagonista a San Siro: di fronte ci sarà un Liverpool in evidente difficoltà, occasione ghiotta per i nerazzurri che puntano a mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

Pronostico Inter-Liverpool quote

L'si presenta alla sfida con il vento in poppa. I nerazzurri arrivano da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da 11 gol realizzati e appena uno subito. In Champions League l'ultima uscita è stata la deludente trasferta di Madrid, persa 2-1: un passo falso che non ha però intaccato il percorso europeo della squadra di Chivu, fin qui quasi impeccabile. Il, come detto, sta attraversando un momento decisamente complicato. Nelle ultime cinque gare di Premier League i Reds hanno raccolto due pareggi e due sconfitte, incassando ben 24 reti a fronte delle 24 segnate: un equilibrio che li colloca tra le peggiori difese del campionato. In Europa la situazione è leggermente migliore: tre vittorie e due sconfitte nelle prime cinque hanno permesso agli uomini di Slot di restare a un solo punto dalla zona qualificazione diretta. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Inter-Liverpool: GOAL 1.50 info 1.55 info 1.50 info 1.53 info

Inter Liverpool pronostico, i precedenti

Sono solo sei i precedenti ufficiali tra Liverpool e Inter, con un bilancio che pende nettamente dalla parte degli inglesi: quattro vittorie per i Reds e due per i nerazzurri, senza mai un pareggio. L'ultimo incrocio risale agli ottavi di Champions League della stagione 2021-22, quando il Liverpool espugnò San Siro per 2-0, rendendo vano l'1-0 dell'Inter ad Anfield nella gara di ritorno.

Pronostico marcatore Inter-Liverpool

Inter e Liverpool tornano a incrociarsi in una notte di Champions tre anni dopo l'ultima volta. In quell'ottavo di finale c'era già, autore di uno dei gol più spettacolari – e purtroppo inutili – della sua lunga avventura in nerazzurro. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, ma domani sarà ancora lui a guidare l'attacco dell'Inter. Con 3 reti nelle ultime 2 partite e 6 nelle ultime 7, l'argentino si conferma il terminale offensivo più pericoloso della squadra di Chivu. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Liverpool: MARTINEZ SEGNA 2.75 info 2.70 info 2.75 info 2.70 info

Dove vedere Inter-Liverpool in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 9 novembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

