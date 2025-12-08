Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione

di Lorenzo Zoppi

Domani sera l'Inter torna protagonista a San Siro: di fronte ci sarà un Liverpool in evidente difficoltà, occasione ghiotta per i nerazzurri che puntano a mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

Pronostico Inter-Liverpool quote


Inter Liverpool pronostico, i precedenti


Sono solo sei i precedenti ufficiali tra Liverpool e Inter, con un bilancio che pende nettamente dalla parte degli inglesi: quattro vittorie per i Reds e due per i nerazzurri, senza mai un pareggio. L'ultimo incrocio risale agli ottavi di Champions League della stagione 2021-22, quando il Liverpool espugnò San Siro per 2-0, rendendo vano l'1-0 dell'Inter ad Anfield nella gara di ritorno.

Pronostico marcatore Inter-Liverpool


Inter e Liverpool tornano a incrociarsi in una notte di Champions tre anni dopo l'ultima volta. In quell'ottavo di finale c'era già Lautaro Martinez, autore di uno dei gol più spettacolari – e purtroppo inutili – della sua lunga avventura in nerazzurro. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, ma domani sarà ancora lui a guidare l'attacco dell'Inter. Con 3 reti nelle ultime 2 partite e 6 nelle ultime 7, l'argentino si conferma il terminale offensivo più pericoloso della squadra di Chivu. E nelle scommesse Inter-Liverpool, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Inter-Liverpool in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Liverpool è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 9 novembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

