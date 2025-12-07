Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta

La 14esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera: Torino-Milan. I rossoneri arrivano favoriti sulla carta, ma i granata cercheranno di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una squadra in piena corsa per il titolo.

Pronostico Torino-Milan quote

Il Torino attraversa un momento difficile e cerca risposte urgenti. Dopo aver mostrato segnali di ripresa, la squadra di Baroni è ricaduta in un periodo negativo: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare hanno relegato i granata al 13° posto in classifica. La difesa continua a preoccupare, con 23 gol subiti, peggior reparto difensivo del campionato. Dall'altra parte, il Milan di Allegri deve archiviare rapidamente l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio e rituffarsi sul campionato, dove guida la classifica con 28 punti dopo 13 giornate. I rossoneri mostrano grande solidità in trasferta: sono ancora imbattuti fuori casa con 3 vittorie e 3 pareggi e hanno la miglior difesa del torneo, con appena 3 gol subiti in 6 partite.

Torino Milan pronostico, i precedenti

La sfida tra Torino e Milan vanta un lungo trascorso: 200 precedenti complessivi, con 77 vittorie rossonere, 56 successi granata e 67 pareggi. Nonostante il bilancio complessivamente favorevole ai rossoneri, la storia recente all'Olimpico Grande Torino non sorride alla squadra di Allegri, con un pareggio e una sola sconfitta. L'ultima vittoria dei rossoneri in trasferta risale al clamoroso 7-0 della stagione 2020/21, mentre l'incontro più recente si è chiuso 2-1 per il Torino, con le reti firmate dall'autogol di Thiaw e da Gineitis per i granata, e Reijnders per il Milan.

Pronostico marcatore Torino-Milan

Tra i possibili protagonisti di Torino-Milan c'è senza dubbio Christian Pulisic. Il "Capitan America" rossonero dovrebbe scendere in campo dal primo minuto dopo l'infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori sei delle ultime sette partite. Prima dello stop, l'americano era stato il vero trascinatore dei rossoneri, con numeri che parlano chiaro: 5 gol e 2 assist in 8 presenze di campionato. Contro il Torino, Allegri potrà finalmente affidarsi di nuovo al suo uomo chiave, da affiancare a Leao per creare pericoli continui alla difesa granata.

Dove vedere Torino-Milan in tv e streaming

Dove vedere Torino-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il match è importante sapere dove verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 8 dicembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

