Como, Ludi: "Il destino di Paz dipende da lui, ma ci sono dei contratti scritti"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus in assenza di mister Fabregas, ancora squalificato. Questo il suo pensiero sul futuro di Nico Paz: "Normale che finché una cosa non è definita non posso commentare. Nico è un giocatore cresciuto da loro, un talento straordinario, che sta crescendo in una delle leghe più importanti d'Europa. Il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra. Gioca in una mattonella dove ci sono tanti giocatori del Real Madrid. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così, che lui poi stia da dio qui. Il Real sicuramente ci sta restituendo il fatto che abbiamo lavorato bene con Nico Paz, anche per Jacobo Ramon. Come si definirà la cosa? Non lo so, c'è un contratto scritto e dei diritti. A meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta. Il suo destino dipende da lui, deve valorizzare la sua crescita al Como".

Com'è nata la trattativa per Diego Carlos? C'era qualcosa per Davinson Sanchez?

"La trattativa di Sanchez al Galatasaray c'era, ma il club turco non ha mostrato apertura. Non c'è stato poi un approccio serio. Il processo di recruitement di Diego Carlos è stato sempre lo stesso, volevamo ci portasse in una direzione diversa, con impatto fisico e dominante. Le problematiche in Turchia... abbiamo indagato sulle condizioni fisiche dopo il problema al tendine d'Achille. Un'operazione nata tardi".

