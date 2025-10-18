Como, Ludi gonfia il petto: "Noi siamo qualcosa di innovativo, anche come business"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus in assenza di mister Fabregas, ancora squalificato: "Noi siamo qualcosa di innovativo, ci avete definito così anche voi. Forse perché siamo orgogliosi, comunque siamo giovani e anche nel modello di business. Nell'allenatore e nel modello di gioco, così come nel mercato. Una linea di coerenza che sta ripagando. Poi grazie anche ad una comunità che te lo permette. A volte certi giocatori si inseriscono in altri ambienti tossici e non funzionali per la loro crescita".

E come si può aiutare i ragazzi?

"Il calcio è fatto da organizzazioni e dinamiche complesse. Jesus Rodriguez non sono sicuro che alla Juventus ad esempio possa performare. Il calcio ce lo testimonia il Chelsea, il PSG, l'Arsenal. Il giovane talento con energia".

La Juve vive un momento non sereno. Come lo giudicate?

"Sarà una partita estremamente combattuta, in cui vogliamo rendere la nostra gente orgogliosa e abbiamo una squadra che può vincere in Serie A. Hanno cambiato qualcosina, Tudor un grande allenatore e che si basa sul lavoro. Però ho visto la convinzione di Fabregas, su quello che potremo fare noi. Speriamo di rendere orgogliosi i tifosi".

