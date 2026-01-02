Live TMW Udinese, Runjaic: "Contro il Como voglio una prestazione matura e seria"

Dopo l'allenamento a porte aperte con più di 1000 tifosi arriva la sfida con il Como, l'anno scorso fu una delle gare più brutte della stagione:

"Abbiamo avuto una seduta a porte aperte e ringraziamo i tifosi per l'entusiasmo che hanno portato, c'era una bella energia in campo e fuori dal campo d'allenamento. E' una strada in cui vogliamo continuare a crescere, sostendendoci con i nostri tifosi. Potete starne certi che vogliamo cotninuare così, abbiamo visto tanti volti sorridenti e anche questo aspetto è importante, abbiamo voluto ringraziare i tifosi con questo allenamento a porte aperte di fine 2025. Affrontiamo una squadra giovane ma di grande qualità, che ha investito molto, basti vedere quanto è in crescita il valore di mercato della loro rosa, sono tra i primi otto della Serie A e attualmente sono settimi. Inoltre la mano dell'allenatore si vede molto, i principi sono chiari, per attuarli servono certi giocatori, che hanno preso sul mercato e ora sono molto bravi a portare certe idee in campo. E' bello vedere come un club così si sia strutturato in due anni, hanno un buon bilancio casalingo fino ad ora, probabilmente avranno più possesso palla, pressano alto, si muovono molto, sono bravi palla al piede, dovremo lavorare molto ma siamo pronti. Siamo una di quelle squadre che quando è concentrata nel modo giusto può giocarsela contro tutti gli avversari. Vogliamo mostrare la versione migliori di noi. Sulla gara dell'anno scorso è vero, abbiamo concesso gol facili, dobbiamo essere concentrati, mettendo anche il Como sotto pressione, non vedo l'ora di scendere in campo".

Siete forse la squadra più discontinua del campionato, non sembra una questione di giovani, c'è la spina dorsale di giocatori esperti. Ci si aspetta più continuità:

"Prima parlavo del Como, che è squadra giovane e di qualità, costruita con un certo principio. Noi abbiamo un mix di giovani ed esperti, ci troviamo in una fase di crescita dove alcuni ragazzi si stanno integrando e lì è difficile dare tabelle di marcia, il livello della squadra si misura in base alla stabilità, se la squadra è stabile i giocatori crescono. Ogni situazione è a sè, vogliamo avere più alti che bassi, questo è il nostro obiettivo, lavoriamo giornalmente per avere costanza. Ogni giocatore deve avere sul campo determinate responsabilità e deve essere cosciente dei propri mezzi. Siamo a metà classifica, abbiamo ancora due gare per migliorare il bottino del girone d'andata, voglio vedere una gara seria e matura. Speriamo di creare occasioni e di trovare punti in trasferta".



Si avvicina il calciomercato:

"Il mercato invernale in genere è complicato, abbiamo colloqui intensi con la società, siamo attivi e attenti, ovviamente non posso dire se faremo qualcosa. L'attenzione è rivolta al massimo alla partita, c'è un determinato periodo di tempo, conosciamo i punti di forza e dove dobbiamo migliorare. C'è fiducia nel gruppo che abbiamo a disposizione e questo è importante farlo capire, far sì che i ragazzi sentano la fiducia e che tirino fuori sempre di più da loro stessi, sanno che vogliamo alzare l'asticella".



Nico Paz è in testa al gruppo di giocatori per dribbling riusciti, Atta è secondo, avete pensato a qualcosa di particolare per fermarlo?

"Penso che l'approccio difensivo di squadra sia molto importante. Dobbiamo lavorare in gruppo per fermare Nico Paz, ha già dimostrato l'anno scorso le sue capacità e quest'anno è migliorato ancora, è forse il giocatore migliore per capacità di fornire assist e segnare. Anche noi abbiamo un ragazzo con Atta, che ha svolto due allenamenti leggeri, ancora non potrà essere con noi ma contro il Torino potrebbe esserci. Anche noi abbiamo giocatori di talento, ragazzi come Nico Paz e Atta non si possono fermare del tutto, è importante difendere di squadra. Va sottolineato che il Como ha altri ragazzi importanti oltre Nico Paz, sarà fondamentale funzionare nel lavoro di squadra. Indipendentemente da chi giocherà nel Como dovremo essere al 100%".



Domani fiducia ancora in Padelli o torna Okoye? Con il turno infrasettimanale ci sarà turnover?

"Siamo concentrati sulla gara contro il Como. Abbiamo avuto abbastanza tempo per recuperare forze dopo la gara contro la Lazio, non cambieremo molto. Padelli in porta ha fatto molto bene contro la Lazio, non ho ancora deciso, abbiamo fiducia in tutti e mi prendo una notte ancora per decidere".

Kamara sta recuperando la forma, insidia ora Bertola sulla fascia?

"Bertola ha fatto molto bene sulla fascia, avevamo entrambi gli esterni di sinistra assenti, ha dato tutto come ci aspettiamo dai ragazzi, ha aiutato la squadra e a essere onesto non sapevamo se questa soluzione avrebbe funzionato. Siamo felici che abbia giocato bene, era stato acquistato come difensore centrale, ma è un difensore moderno, corre molto, non mi precludo nessuna possibilità. Il suo ruolo comunque è quello di centrale. Kamara sta recuperando la giusta condizione, Zemura sta migliorando, forse prossima settimana tornerà in gruppo, vi saranno quindi altri aggiustamenti, ma non ho preso una decisione".

TMW - Solet come sta? Ci sarà domani?

"Solet ha avuto un piccolo problema in settimana, ha giocato molto nelle ultime partite, lui è un giocatore che spende molte energie, gioca con grande intensità. Non mi sbilancio per domani, porteremo via solo chi può giocare, il motivo per cui Atta non ci sarà domani, è la decisione migliore per il suo recupero, per farlo allenare in maniera individuale e permettergli di migliorare. Solet ha smaltito il problema e sarà con noi, ma non mi sbilancio sull'undici titolare".

