Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "Contro il Como voglio una prestazione matura e seria"

Udinese, Runjaic: "Contro il Como voglio una prestazione matura e seria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:41Serie A
Davide Marchiol

13.05 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 12:30 il Como al Sinigaglia per la diciottesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

13.18 - Inizia la conferenza stampa.

Dopo l'allenamento a porte aperte con più di 1000 tifosi arriva la sfida con il Como, l'anno scorso fu una delle gare più brutte della stagione:
"Abbiamo avuto una seduta a porte aperte e ringraziamo i tifosi per l'entusiasmo che hanno portato, c'era una bella energia in campo e fuori dal campo d'allenamento. E' una strada in cui vogliamo continuare a crescere, sostendendoci con i nostri tifosi. Potete starne certi che vogliamo cotninuare così, abbiamo visto tanti volti sorridenti e anche questo aspetto è importante, abbiamo voluto ringraziare i tifosi con questo allenamento a porte aperte di fine 2025. Affrontiamo una squadra giovane ma di grande qualità, che ha investito molto, basti vedere quanto è in crescita il valore di mercato della loro rosa, sono tra i primi otto della Serie A e attualmente sono settimi. Inoltre la mano dell'allenatore si vede molto, i principi sono chiari, per attuarli servono certi giocatori, che hanno preso sul mercato e ora sono molto bravi a portare certe idee in campo. E' bello vedere come un club così si sia strutturato in due anni, hanno un buon bilancio casalingo fino ad ora, probabilmente avranno più possesso palla, pressano alto, si muovono molto, sono bravi palla al piede, dovremo lavorare molto ma siamo pronti. Siamo una di quelle squadre che quando è concentrata nel modo giusto può giocarsela contro tutti gli avversari. Vogliamo mostrare la versione migliori di noi. Sulla gara dell'anno scorso è vero, abbiamo concesso gol facili, dobbiamo essere concentrati, mettendo anche il Como sotto pressione, non vedo l'ora di scendere in campo".

Siete forse la squadra più discontinua del campionato, non sembra una questione di giovani, c'è la spina dorsale di giocatori esperti. Ci si aspetta più continuità:
"Prima parlavo del Como, che è squadra giovane e di qualità, costruita con un certo principio. Noi abbiamo un mix di giovani ed esperti, ci troviamo in una fase di crescita dove alcuni ragazzi si stanno integrando e lì è difficile dare tabelle di marcia, il livello della squadra si misura in base alla stabilità, se la squadra è stabile i giocatori crescono. Ogni situazione è a sè, vogliamo avere più alti che bassi, questo è il nostro obiettivo, lavoriamo giornalmente per avere costanza. Ogni giocatore deve avere sul campo determinate responsabilità e deve essere cosciente dei propri mezzi. Siamo a metà classifica, abbiamo ancora due gare per migliorare il bottino del girone d'andata, voglio vedere una gara seria e matura. Speriamo di creare occasioni e di trovare punti in trasferta".

Si avvicina il calciomercato:
"Il mercato invernale in genere è complicato, abbiamo colloqui intensi con la società, siamo attivi e attenti, ovviamente non posso dire se faremo qualcosa. L'attenzione è rivolta al massimo alla partita, c'è un determinato periodo di tempo, conosciamo i punti di forza e dove dobbiamo migliorare. C'è fiducia nel gruppo che abbiamo a disposizione e questo è importante farlo capire, far sì che i ragazzi sentano la fiducia e che tirino fuori sempre di più da loro stessi, sanno che vogliamo alzare l'asticella".

Nico Paz è in testa al gruppo di giocatori per dribbling riusciti, Atta è secondo, avete pensato a qualcosa di particolare per fermarlo?
"Penso che l'approccio difensivo di squadra sia molto importante. Dobbiamo lavorare in gruppo per fermare Nico Paz, ha già dimostrato l'anno scorso le sue capacità e quest'anno è migliorato ancora, è forse il giocatore migliore per capacità di fornire assist e segnare. Anche noi abbiamo un ragazzo con Atta, che ha svolto due allenamenti leggeri, ancora non potrà essere con noi ma contro il Torino potrebbe esserci. Anche noi abbiamo giocatori di talento, ragazzi come Nico Paz e Atta non si possono fermare del tutto, è importante difendere di squadra. Va sottolineato che il Como ha altri ragazzi importanti oltre Nico Paz, sarà fondamentale funzionare nel lavoro di squadra. Indipendentemente da chi giocherà nel Como dovremo essere al 100%".

Domani fiducia ancora in Padelli o torna Okoye? Con il turno infrasettimanale ci sarà turnover?
"Siamo concentrati sulla gara contro il Como. Abbiamo avuto abbastanza tempo per recuperare forze dopo la gara contro la Lazio, non cambieremo molto. Padelli in porta ha fatto molto bene contro la Lazio, non ho ancora deciso, abbiamo fiducia in tutti e mi prendo una notte ancora per decidere".

Kamara sta recuperando la forma, insidia ora Bertola sulla fascia?
"Bertola ha fatto molto bene sulla fascia, avevamo entrambi gli esterni di sinistra assenti, ha dato tutto come ci aspettiamo dai ragazzi, ha aiutato la squadra e a essere onesto non sapevamo se questa soluzione avrebbe funzionato. Siamo felici che abbia giocato bene, era stato acquistato come difensore centrale, ma è un difensore moderno, corre molto, non mi precludo nessuna possibilità. Il suo ruolo comunque è quello di centrale. Kamara sta recuperando la giusta condizione, Zemura sta migliorando, forse prossima settimana tornerà in gruppo, vi saranno quindi altri aggiustamenti, ma non ho preso una decisione".

TMW - Solet come sta? Ci sarà domani?
"Solet ha avuto un piccolo problema in settimana, ha giocato molto nelle ultime partite, lui è un giocatore che spende molte energie, gioca con grande intensità. Non mi sbilancio per domani, porteremo via solo chi può giocare, il motivo per cui Atta non ci sarà domani, è la decisione migliore per il suo recupero, per farlo allenare in maniera individuale e permettergli di migliorare. Solet ha smaltito il problema e sarà con noi, ma non mi sbilancio sull'undici titolare".

13.39 - Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati
Udinese, Buksa va ko: problema al polpaccio per il polacco, salterà il Como Udinese, Buksa va ko: problema al polpaccio per il polacco, salterà il Como
Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza... Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Aspiranti grandi, piccole e big: il calendario dell'Udinese è "perfetto" per Runjaic... Aspiranti grandi, piccole e big: il calendario dell'Udinese è "perfetto" per Runjaic
Altre notizie Serie A
Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel... Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel cuore"
Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno... Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"... Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui" Live TMWRoma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Sampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco TMWSampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco
Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi... Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi è cambiata proprietà"
Per Matic il Sassuolo è da Europa, Grosso: "D'accordo con lui, da capire cosa manca"... Per Matic il Sassuolo è da Europa, Grosso: "D'accordo con lui, da capire cosa manca"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
2 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.1 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.2 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.3 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.4 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.5 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Immagine top news n.6 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Immagine top news n.7 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ora c'è la nota anche del West Ham: lascia Niclas Füllkrug dopo 29 presenze e 3 gol
Immagine news Serie A n.2 Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel cuore"
Immagine news Serie A n.3 Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Simone Verdi è un nuovo giocatore del Sudtirol: contratto fino al 30 giugno 2026
Immagine news Serie B n.2 Il Mantova ha un nuovo portiere: dal Palermo arriva Francesco Bardi
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Immagine news Serie B n.4 Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006
Immagine news Serie B n.6 Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, saluta D'Incoronato: il giovane attaccante va a fare esperienza all'Ancona
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, altro addio: Paolo Frascatore passa a titolo definitivo al Guidonia
Immagine news Serie C n.3 Forlì, è già terminata l'avventura di Manuzzi: l'attaccante passa al Piacenza
Immagine news Serie C n.4 Torres, saluta Lattanzio: il terzino passa a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Picerno, doppia cessione: Cortese all'Ospitaletto, Ragone invece passa al Barletta
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, nuovo volto in difesa: dalla Salernitana arriva Coppolaro a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…