Como a misura di Fabregas, anche fronte scadenze. C'è da decidere il futuro di Sergi Roberto

Il Como ha tutta l'apparenza di un laboratorio rivoluzionario nel contesto della Serie A. In cui una proprietà dotata di liquidità quasi infinita si inserisce passo dopo passo in un tessuto locale già pre-esistente e finisce per far aderire quasi alla perfezione la volontà di crescita con l'attenzione a non fare passi troppo azzardati o esporsi al rischio di pesanti scottature. Il tutto sotto l'attenta guida dalla panchina di un 'giovane vecchio' come Cesc Fabregas.

Posto che siamo certi che la prossima estate il Como verrà di nuovo preso d'assalto da società interessate ad affidare la propria panchina a Fabregas, c'è da giurare anche che le valutazioni della società lariana, tra le quali quelle sui rinnovi, si appoggeranno molto su quanto vorrà fare o meno il tecnico spagnolo. E quindi, guardando in primis a quei calciatori già di proprietà del Como, se per esempio andare ancora avanti con l'esperto tuttocampista Sergi Roberto (33 anni) che non sta trovando grande spazio in questa annata. Con appena 6 minuti raccolti in uno spezzone di Coppa Italia, impossibile credere che l'avventura del centravanti Alberto Cerri (29) possa proseguire in riva al lago, con Fabregas, così come vale per Marco Sala (26), ormai fuori rosa dall'estate. Solo formalmente ancora sotto contratto con il Como poi Simone Verdi (33): il fantasista ha già ricevuto il nulla osta da parte del suo club per allenarsi con il Sudtirol, con cui ripartirà dalla Serie B.

Ci sono infine quei calciatori che il Como ha in prestito. E hanno tutti un diritto di riscatto inserito nell'accordo, a esclusione di Diego Carlos (32 anni): il centravanti Alvaro Morata (33) e il difensore Stefan Posch (28) hanno inserito l'obbligo di riscatto condizionato negli affari a titolo temporaneo chiusi con Milan e Bologna, 'semplice' diritto di riscatto invece per i portieri Henrique Menke (18) e Nikola Cavlina (23), prelevati rispettivamente da Internacional e Dinamo Zagabria.