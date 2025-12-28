Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Atalanta Inter

Oggi alle 09:00
di Lorenzo Zoppi

Domenica sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo si gioca il big match della 17esima giornata: Atalanta-Inter. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Inter: 0-1
vincitu9.10info
snai8.75info
netwin9.25info
starcasino8.40info
Quote risultato esatto Atalanta Inter, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Inter più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito considerando il grande momento di forma dell'Atalanta, una delle squadre più brillanti del campionato, capace di ottenere 6 vittorie nelle ultime 7 gare disputate. Allo stesso tempo, potrebbero aver tenuto in considerazione anche le possibili fatiche dell'Inter, reduce dal viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa, un fattore che potrebbe incidere su energie e lucidità nel corso del match.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Inter: 1-1
admiralbet6.90info
betflag6.70info
williamhill6.40info
bet3656.50info
Quote risultato esatto Atalanta-Inter, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, in cui lo stato di forma della Dea e il fattore campo potrebbero controbilanciare la solidità dell'Inter, attualmente prima in classifica. Ci si attende quindi una partita aperta, con entrambe le squadre in grado di trovare la via del gol e con l'esito finale che potrebbe essere deciso da una singola giocata individuale.

Atalanta-Inter quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
goldbet2.26info
domusbet2.34info
lottomatica2.26info
planetwin3652.30info
