Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica

Dopo la prima storica partecipazione alla Supercoppa, il Bologna di Italiano torna a concentrarsi sul campionato. Domenica i rossoblù ospiteranno un Sassuolo in grande spolvero, pronto a lottare per restare nelle zone alte della classifica.

Pronostico Bologna-Sassuolo quote

Rendimento in calo per il, probabilmente a causa dei troppi impegni ravvicinati: nelle ultime tre gare di campionato i rossoblù hanno collezionato due sconfitte e un pareggio, l'ultima delle quali in casa contro la Juventus, che ha permesso ai bianconeri di sorpassarli in classifica. Dopo due ko consecutivi al Dall'Ara, Italiano è chiamato al riscatto per riportare fiducia e continuità alla squadra. Il, invece, nonostante la recente sconfitta contro il Torino, mantiene vive le ambizioni europee. Con 21 punti in 16 giornate, la squadra di Grosso ha dimostrato di saper mettere in difficoltà qualsiasi avversario anche lontano dal Mapei, come confermano la vittoria in trasferta contro l'Atalanta e il pareggio conquistato a San Siro contro il Milan. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Bologna-Sassuolo: GOAL 1.90

Bologna Sassuolo pronostico, i precedenti

I precedenti tra Bologna e Sassuolo sono complessivamente equilibrati, con i rossoblù leggermente avanti: 8 vittorie contro le 6 dei neroverdi, a cui si aggiungono 6 pareggi in 20 confronti totali. L'ultimo scontro diretto, nella stagione 2023-24, ha visto il Bologna imporsi con un netto 4-2 tra le mura amiche. L'ultima vittoria del Sassuolo risale invece alla stagione 2021-22, sempre al Dall'Ara, quando la squadra allora guidata da Dionisi si impose 3-1 grazie alla doppietta di Scamacca e al gol di Berardi.

Pronostico marcatore Bologna-Sassuolo

Tra i possibili protagonisti di Bologna-Sassuolo potrebbe esserci. Tornato a disposizione di Italiano dopo il lungo infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione, l'ex Lazio si gioca una maglia da titolare con Dallinga. Contro il Sassuolo, Immobile ha già messo a segno 10 gol e 3 assist in carriera e domenica potrebbe avere l'occasione di incrementare questi numeri e, soprattutto, trovare la sua prima rete con la maglia rossoblù. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Bologna-Sassuolo: IMMOBILE SEGNA 2.55

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 28 dicembre alle 18:00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

