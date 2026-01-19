Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare

Torna a suonare la musica della Champions League. Nella penultima giornata della League Phase, Copenhagen e Napoli si sfidano in un match chiave per il cammino verso i playoff.

Pronostico Copenhagen-Napoli quote


Il Copenhagen arriva all'appuntamento forte del successo nell'ultima sfida di Champions contro il Villarreal, risultato che ha permesso ai danesi di agganciare il 24esimo posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff. Il rendimento interno resta uno dei punti di forza della squadra, capace di vincere quattro delle ultime cinque gare casalinghe, anche se il lungo stop del campionato - con l'ultima partita ufficiale disputata il 13 dicembre - rappresenta un'incognita non da poco in vista della sfida contro il Napoli. Gli azzurri, dal canto loro, hanno ritrovato il successo in campionato battendo di misura il Sassuolo, interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi. In Champions League, però, l'ultima uscita resta negativa: la trasferta di Lisbona contro il Benfica ha mostrato una squadra quasi irriconoscibile, sconfitta 2-0. Con 7 punti in classifica, quello di stasera per la formazione di Conte sarà uno scontro diretto fondamentale per continuare il cammino europeo. E nelle quote Copenhagen-Napoli, l'esito 2 offerto a:

Pronostico Copenhagen-Napoli: 2
netwin1.87info
betflag1.87info
starcasino1.88info
vincitu1.87info
fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
fino al 50 euro, senza deposito con SPID
fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
Copenhagen Napoli pronostico, i precedenti


Quella del Parken Stadium sarà una sfida inedita. Copenhagen e Napoli, infatti, non si sono mai affrontati nella loro storia europea. I danesi vantano però diversi precedenti contro squadre italiane: nel corso degli anni hanno incrociato Lazio, Atalanta, Milan, Torino e Juventus, per un totale di 10 partite, con un bilancio complessivamente negativo di due vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Anche il Napoli, dal canto suo, ha già avuto modo di affrontare avversarie danesi nelle competizioni europee, sfidando Midtjylland e Odense: quattro incontri complessivi, tutti vinti dagli azzurri.

Pronostico marcatore Copenhagen-Napoli


Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Copenhagen e Napoli potrebbe essere Rasmus Hojlund. L'attaccante danese torna nella sua città natale per una delle partite più importanti della stagione, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Con una lista di infortunati sempre più lunga e alcune partenze imminenti sul mercato, l'ex Manchester United rappresenta oggi il principale punto di riferimento offensivo degli azzurri. In Champions League ha già messo a segno due reti e farà di tutto per lasciare nuovamente il segno, anche se di fronte avrà proprio la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. E nelle scommesse Copenhagen-Napoli, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Copenhagen-Napoli: HOJLUND SEGNA
bet3652.50info
admiralbet2.60info
snai2.40info
williamhill2.70info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Dove vedere Copenhagen-Napoli in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Copenhagen-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 20 gennaio alle 21:00 al Parken Stadium di Copenaghen. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

