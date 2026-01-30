Ufficiale Il Copenaghen non si ferma a Richardson: dall'Eintracht arriva Aurelio Buta

Il Copenaghen ha ufficializzato l’ingaggio del terzino destro portoghese Aurélio Buta, che si unisce al club danese per il resto della stagione. Un’operazione mirata, pensata per rinforzare una zona del campo che aveva bisogno di un rinforzo dopo il lungo stop per infortunio di Rodrigo Huescas.

Ventotto anni, Buta arriva dall’Eintracht Francoforte portando con sé un profilo di grande esperienza internazionale. Nel corso della sua carriera ha infatti militato in alcuni dei principali campionati europei, tra Bundesliga, Ligue 1 e il massimo campionato belga, dimostrando continuità e adattabilità in contesti competitivi diversi. Esterno rapido e offensivo, il portoghese è apprezzato per la sua esplosività sulla fascia destra e per la capacità di incidere anche nella fase di spinta. Caratteristiche che hanno convinto il direttore sportivo Sune Smith-Nielsen a puntare su di lui: "Siamo soddisfatti di poter aggiungere un giocatore di qualità nel ruolo di terzino destro. Era uno degli obiettivi principali di questo mercato e con Aurélio aumentiamo le soluzioni sulla corsia destra", ha spiegato il dirigente. "Ha grande velocità, buone qualità offensive e una maturità che si sposa perfettamente con il nostro gruppo. Porterà concorrenza e solidità alla squadra".

Cresciuto calcisticamente nel Benfica, Buta ha poi vestito le maglie di Royal Antwerp, Stade de Reims ed Eintracht Francoforte. Ora è pronto a iniziare una nuova avventura in Danimarca, con grande entusiasmo: "Sono molto felice. È un club e una città di cui si parla molto in Europa. Non vedo l’ora di cominciare, conoscere i miei nuovi compagni e giocare davanti a tifosi così appassionati".