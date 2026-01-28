Barcellona-Copenaghen, le formazioni ufficiali: out Ferran Torres, c'è Lewandowski
Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Copenaghen, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde; Eric Garcia, Olmo; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Suzuki, Clem, Achouri; Elyounoussi, Dadason. Allenatore: Jacob Neestrup.
ARBITRO: Bastien (Francia).
