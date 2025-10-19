Cremonese, l'ex Cinello scettico: "Nicola parte sempre forte ma mi aspetto che andrà a calare"

Il microfoni del Messaggero Veneto il doppio ex Gianfranco Cinello presenta la sfida dello Zini tra Cremonese e Udinese, in programma domani sera alle 20:45. Queste le sue parole: “L’avvio dei grigiorossi non mi ha sorpreso perché Nicola predilige partenze molto veloci, mirate e costruite fin dai carichi più leggeri della preparazione. È una squadra che non molla e che forse allungo andare potrà calare, ma almeno all’inizio è stata convincente”.

Che Udinese si aspetta?

“Mi attendo dei miglioramenti dal punto di vista del gioco e della gestione della partita da parte di tutti, allenatore e giocatori. Nelle ultime giornate c’è stato un trend in cui le cose non hanno fatto vedere il vero valore di questa squadra che a mio parere è più che buona. Credo che la sosta sia stata tonificante”.

Atta e Zaniolo se li aspetta più vicini alla porta?

“Atta a me piace più da mezzana, perché è bravissimo quando guarda la porta avversaria e meno quando deve giocare di spalle”.