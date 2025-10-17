Cremonese-Udinese, le probabili formazioni: Nicola pensa a Vardy dal 1', Runjaic con Zaniolo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Udinese (Lunedì 20 ottobre, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Cremonese

Nella Cremonese mister Nicola dovrebbe preferire in difesa Terracciano rispetto a Ceccherini. Il reparto, davanti al portiere Audero, sarà poi completato da Baschirotto e dal capitano Bianchetti. Zerbin e Pezzella sulle corsie del 3-5-2 non si toccano, mentre a centrocampo ci sono i maggiori dubbi: Bondo sembra sicuro del posto in regia, ma per il ruolo di mezzala sono Vandeputte, Payero e Grassi a contendersi due maglie. In attacco Vardy potrebbe giocare dal primo minuto, affiancato da uno tra Vazquez e Bonazzoli (favorito il secondo).

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara a ripartire dopo la sosta per le nazionali, che potrebbe portare sempre a qualche variazione per quanto riguarda la formazione visti i tanti giocatori appesantiti dai viaggi internazionali. Unico assente Thomas Kristensen, out per un problema muscolare. In porta potrebbe tornare Okoye dopo la lunga squalifica, bisognerà vedere se mister Runjaic vorrà prima fargli riassaggiare una gara dalla panchina o se invece preferirà gettarlo subito nella mischia. In difesa può esserci Kabasele al centro, con Solet e Goglichidze braccetti. A destra Zanoli, con a sinistra Kamara. In cabina di regia Karlstrom, supportato da Atta e Piotrowski. Davanti confermata la coppia d’attacco Zaniolo-Davis. (da Udine, Davide Marchiol)