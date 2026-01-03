Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina

Il pronostico di Fiorentina-Cremonese pende nettamente dalla parte dei padroni di casa, almeno sulla carta. Nonostante l'ultimo posto in classifica, le lavagne dei bookmaker segnalano una certa fiducia nella squadra di Vanoli, indicata come favorita nella gara in programma domani a Firenze.

Pronostico Fiorentina-Cremonese quote

La vittoria casalinga contro l'Udinese, la prima stagionale, sembrava poter rappresentare il punto di svolta del campionato viola. Le speranze, però, si sono spente rapidamente con la sconfitta rimediata sul campo del Parma, la decima in stagione, che ha confermato laall'ultimo posto in classifica. Situazione diversa per ladi Nicola, autentica sorpresa del campionato: dopo 17 giornate i grigiorossi occupano la dodicesima posizione con 21 punti, frutto di un percorso solido e organizzato. Nell'ultimo periodo, tuttavia, è arrivato un evidente rallentamento, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, un calo di rendimento che la Fiorentina proverà a sfruttare. E nelle, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Fiorentina-Cremonese: 1 1.73 info 1.76 info 1.77 info 1.78 info

Fiorentina Cremonese pronostico, i precedenti

I precedenti tra Fiorentina e Cremonese sono pochi ma parlano chiaro. In 18 confronti complessivi, che hanno collezionato 9 vittorie e 8 pareggi, lasciando ai grigiorossi una sola affermazione. Anche la storia recente sorride ai toscani: nell'ultimo incrocio in campionato, nella stagione 2022-23, la Fiorentina si impose per 3-2 nella gara d'andata al Franchi, per poi confermarsi anche allo Zini con un netto 2-0. L'unica vittoria della Cremonese risale addirittura al 1928, un dato che sottolinea quanto il confronto sia storicamente sbilanciato in favore della squadra gigliata.

Pronostico marcatore Fiorentina-Cremonese

Tra i possibili protagonisti di Fiorentina-Cremonese potrebbe esserci, uno dei pochi punti fermi in una stagione fin qui complicata per i viola. Il centrocampista si sta confermando leader tecnico ed emotivo della squadra, trascinandola con personalità, intensità e anche con gol pesanti: sono già cinque le reti messe a segno in campionato, spesso decisive. Tuttavia, in questi giorni il suo nome è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Firenze, una situazione che potrebbe trasformarsi in ulteriore motivazione. Mandragora avrà così l'occasione di rispondere sul campo, confermando ancora una volta il suo ruolo da protagonista con una prestazione decisiva. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Cremonese: MANDRAGORA SEGNA 4.50 info 4.00 info 4.50 info 3.80 info

Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 4 gennaio alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

