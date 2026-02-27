Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal 1' di Gudmundsson

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina (Lunedì 2 marzo, ore 20.45, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Udinese

L’Udinese deve tornare ad alzare la china dopo le tre sconfitte consecutive. Il dubbio principale riguarda la presenza di Davis o meno in panchina, anche se è quasi impossibile pensare all’inglese titolare dopo un mese da infortunato. Mister Runjaic perde anche Solet per un problema muscolare. Lo schieramento di base può essere il 3-5-2 con Okoye in porta. Davanti a lui Bertola, Kabasele e Kristensen. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Davanti la coppia d’attacco può essere formata di nuovo da Zaniolo e Buksa. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva la Fiorentina

Le fatiche di Conference hanno privato la Fiorentina di energie, ma soprattutto di Solomon e Gosens, i quali si sono infortunati e saranno fuori contro l’Udineze, così come lo squalificato Dodo. Vanoli è pronto a ripartire da suo 4-1-4-1 per andare a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. A sostituire il brasiliano sulla destra sarà Fortini, mentre dall’altra parte si rivedrà Parisi. Al centro pronti ad agire Pongracic e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo intoccabile Fagioli in cabina di regia, così come Brescianini nel ruolo di mezz’ala. A completare il reparto ci sarà ancora una volta Mandragora. I binari esterni vedranno il ritorno da titolare di Gudmundsson e l’impiego di Harrison, a supporto di Moise Kean unica punta. (da Firenze, Niccolò Righi)