Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta

Trasferta delicata per la capolista Inter, attesa sul campo del Parma nell'ultima gara del girone d'andata. I nerazzurri non possono permettersi passi falsi se vogliono difendere il primato, mentre i ducali vanno a caccia di punti salvezza preziosi davanti al proprio pubblico.

Pronostico Parma-Inter quote

Il Parma arriva alla sfida con l'Inter in un momento positivo, forte di due risultati utili consecutivi e di un rendimento che nelle ultime quattro giornate ha portato successi pesanti negli scontri diretti contro Pisa e Fiorentina, avversarie dirette nella corsa salvezza. Al Tardini la squadra di Cuesta ha alternato prestazioni convincenti ad altre più deludenti, ma ha già dimostrato di poter tenere testa alle big, come nel pareggio ottenuto contro il Milan. Dall'altra parte, l'Inter sembra aver cambiato definitivamente marcia: cinque vittorie consecutive, 38 gol realizzati e il miglior attacco del campionato per distacco certificano lo stato di forma dei nerazzurri. Anche lontano da San Siro i numeri parlano chiaro, con quattro successi consecutivi, sette reti segnate e appena due subite nelle ultime trasferte.

Parma-Inter pronostico, i precedenti

I precedenti tra Parma e Inter sono più equilibrati di quanto si possa pensare. Nei 68 confronti complessivi, i nerazzurri conducono con 29 vittorie, contro le 19 del Parma e 20 pareggi. Il quadro però cambia se si considerano le sfide disputate al Tardini, dove i ducali vantano un bilancio favorevole: in 34 partite sono arrivate 16 vittorie del Parma, a fronte di 10 successi dell'Inter e 8 pareggi. Nonostante questi numeri, la storia recente sorride ai nerazzurri, imbattuti nelle ultime quattro trasferte a Parma con tre vittorie e un pareggio. L'ultimo successo casalingo dei ducali risale alla stagione 2014-15, un 2-0 deciso dalla doppietta di Paolo De Ceglie.

Pronostico marcatore Parma-Inter

Tra i possibili protagonisti di Parma-Inter spicca il nome di Marcus Thuram. Per l'attaccante francese non è mai una sfida come le altre: Parma è la sua città natale e il legame con il club ducale passa anche dalla figura del padre, autentica leggenda gialloblù. E anche i numeri confermano il feeling con questa partita, con due reti segnate in altrettanti precedenti contro il Parma. Nella sfida di domani sera Thuram proverà a dare continuità al gol realizzato nell'ultima gara contro il Bologna e a proseguire la sua tradizione positiva ogni volta che incrocia i ducali.

Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il pronostico Parma-Inter è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 7 gennaio alle 20:45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

