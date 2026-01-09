Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Probabili formazioni

Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:20
Redazione TMW

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alle partite della 20ª giornata del campionato di Serie A.

COMO-BOLOGNA - Sabato 10 gennaio ore 15

COMO (4-3-2-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.

------------------------------------------------------------

UDINESE-PISA - Sabato 10 gennaio ore 15

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Gilardino.

------------------------------------------------------------

ROMA-SASSUOLO - Sabato 10 gennaio ore 18

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

------------------------------------------------------------

ATALANTA-TORINO - Sabato 10 gennaio ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. Allenatore: Palladino.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin, Tameze, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.

------------------------------------------------------------

LECCE-PARMA - Domenica 11 gennaio ore 12.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Banda, Stulic, N’Dri. Allenatore: Di Francesco.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

------------------------------------------------------------

FIORENTINA-MILAN - Domenica 11 gennaio ore 15

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

------------------------------------------------------------

HELLAS VERONA-LAZIO - Domenica 11 gennaio ore 18

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. Allenatore Sarri.

------------------------------------------------------------

INTER-NAPOLI - Domenica 11 gennaio ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

------------------------------------------------------------

GENOA-CAGLIARI - Lunedì 12 gennaio ore 18.30

GENOA (3-5-2): Leali; Otoa, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Gaetano; Borrelli, Kiliçsoy. Allenatore: Pisacane.

------------------------------------------------------------

JUVENTUS-CREMONESE - Lunedì 12 gennaio ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Johnsen, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

