Pronostico Napoli-Verona, Conte vuole prendersi momentaneamente la vetta

Per l'ultima gara del girone d'andata, il Napoli ospita il Verona con un obiettivo chiaro: conquistare i tre punti e prendersi momentaneamente la vetta della classifica.

Pronostico Napoli-Verona quote

Ilsi presenta alla sfida in uno stato di forma estremamente solido, soprattutto tra le mura amiche. Gli azzurri, insieme a Como e Juventus, sono infatti una delle tre squadre ancora imbattute in casa in campionato: sei vittorie e un pareggio che certificano il rendimento migliore del torneo davanti al proprio pubblico. E domani sera, la squadra di Conte proverà ad allungare la striscia positiva dopo i successi contro Cremonese e Lazio. Situazione opposta per ildi Zanetti, che dopo due vittorie che sembravano aver rilanciato i gialloblù è tornato in difficoltà con le sconfitte contro Milan e Torino, scivolando nuovamente in zona retrocessione. Anche il rendimento esterno preoccupa: lontano dal Bentegodi è arrivata una sola vittoria, accompagnata da tre pareggi e cinque sconfitte dall'inizio della stagione. E nelle, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Napoli-Verona: NOGOAL 1.50 info 1.48 info 1.50 info 1.48 info

Napoli Verona pronostico, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Verona raccontano una. Nei 92 confronti complessivi, il bilancio vede il Napoli avanti con 47 vittorie, contro le 19 del Verona e 26 pareggi. Il divario aumenta ulteriormente se si considerano le sfide disputate in Campania: in 42 partite, i partenopei hanno collezionato 28 successi, 14 pareggi e solo 4 sconfitte. Un dominio confermato anche dai dati più recenti, con il Napoli imbattuto negli ultimi 12 scontri diretti grazie a 9 vittorie e 3 pareggi. Nella scorsa stagione gli azzurri si sono imposti con un netto 2-0, deciso dalle reti di Anguissa e da un'autorete di Montipò. L'ultima vittoria esterna del Verona risale addirittura alla stagione 1982-83, quando gli scaligeri si imposero per 2-1.

Pronostico marcatore Napoli-Verona

Tra i possibili protagonisti di Napoli-Verona spicca il nome di. Complice l'infortunio di Neres, costretto a uscire anzitempo nell'ultima sfida contro la Lazio, Conte dovrebbe affidarsi al talento olandese per presidiare la fascia sinistra. Un'occasione importantissima per l'ex PSV, che dopo un avvio di stagione complicato e poco spazio nelle rotazioni era sembrato definitivamente sbocciato grazie a una serie di prestazioni convincenti, culminate con il gol contro l'Atalanta, il suo unico con la maglia del Napoli. Così non è stato, ma dopo altre gare giocate solo a spezzoni nei minuti finali, Lang avrà la grande chance di mettersi in mostra e provare a conquistare la fiducia del tecnico azzurro. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Verona: LANG SEGNA 3.40 info 3.06 info 3.40 info 3.40 info

Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 7 gennaio alle 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

