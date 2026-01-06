Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico

Alla 19esima giornata di Serie A, la Lazio ospita la Fiorentina in una sfida di grande importanza per entrambe le squadre. I biancocelesti cercano punti per rilanciarsi nella corsa al sesto posto, mentre i viola puntano a consolidare il loro momento positivo per risalire la classifica.

Pronostico Lazio-Fiorentina quote

Laarriva alla sfida contro la Fiorentina in piena emergenza. Tra molti indisponibili e prestazioni altalenanti, la squadra di Sarri non vince in casa dallo scorso novembre e nelle ultime tre gare ha raccolto appena due punti. Per continuare a coltivare ambizioni europee, i biancocelesti devono necessariamente cambiare passo. Dall'altra parte, lapunta a sfruttare il momento positivo dopo la vittoria al fotofinish contro la Cremonese, sperando che possa rappresentare la svolta della stagione. La trasferta all'Olimpico contro una Lazio incerottata diventa quindi un'occasione fondamentale per consolidare la propria crescita e guadagnare punti pesanti in classifica. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Lazio Fiorentina pronostico, i precedenti

I precedenti tra Lazio e Fiorentina parlano complessivamente a favore dei biancocelesti. Nei 167 confronti totali, la Lazio ha collezionato 68 vittorie, contro le 55 dei viola e 44 pareggi. Il divario aumenta se si considerano le sfide giocate nella capitale: in 84 partite l'Olimpico ha visto 45 successi biancocelesti, 16 vittorie della Fiorentina e 23 pareggi. L'ultimo precedente sorride ai viola, che nella scorsa stagione hanno festeggiato nella Capitale con un 2-1 firmato da Adli e Beltran. Prima di quella partita, però, la storia recente era nettamente a favore della Lazio, con sette vittorie e due pareggi nei nove precedenti tra le due squadre a Roma.

Pronostico sanzioni Lazio-Fiorentina

La sfida tra Lazio e Fiorentina arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, rendendo l'incontro ancora più teso e imprevedibile. A sottolineare l'elettricità della sfida ci sono anche i precedenti: negli ultimi quattro scontri diretti tra le due compagini sono stati assegnatied estratti. Numeri che confermano quanto le gare tra biancocelesti e viola siano spesso combattute e accese, e che lasciano presagire nuovi episodi decisivi anche nell'incontro di domani sera. E nelle, la possibilità che l'arbitro consulti il monitor VAR è offerta a:

Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 7 gennaio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

