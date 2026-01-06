Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
di Lorenzo Zoppi

Stasera alle 20.45 il Sassuolo ospita la Juventus al Mapei Stadium per l'ultima gara del girone d'andata. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Sassuolo-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Sassuolo-Juventus: 0-1
williamhill6.40
netbet6.85
vincitu6.80
eurobet6.60
Quote risultato esatto Sassuolo-Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Sassuolo-Juventus più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Questo perché il Sassuolo, pur mostrando qualche calo di rendimento nelle ultime settimane, resta una delle sorprese più positive di questa stagione e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre di alto livello: il pareggio a San Siro contro il Milan è solo l'ultimo esempio. Dall'altra parte, la Juventus, nonostante abbia ritrovato solidità e continuità, ha spesso mostrato difficoltà in trasferta, e in particolare a Reggio Emilia ha collezionato due sconfitte nelle ultime stagioni. Questi fattori spingono quindi molti a prevedere una partita equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero trovare la rete.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Juventus: 1-1
netwin7.25
snai7.00
betflag6.40
starcasino6.60
Quote risultato esatto Sassuolo-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Sassuolo-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, con i bianconeri leggermente favoriti. Nonostante entrambe le squadre abbiano le capacità per segnare, la Juventus potrebbe alla fine spuntarla, grazie a maggiore esperienza, solidità in fase difensiva e capacità di gestire i momenti chiave della partita.

Sassuolo-Juventus quote risultato esatto: 1-1/1-2
domusbet3.52
planetwin3653.50
sisal3.90
bwin3.50
