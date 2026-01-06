Quote risultato esatto Sassuolo Juventus

Stasera alle 20.45 il Sassuolo ospita la Juventus al Mapei Stadium per l'ultima gara del girone d'andata. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Sassuolo-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Sassuolo-Juventus: 0-1 6.40 info 6.85 info 6.80 info 6.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Sassuolo-Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per. Questo perché il Sassuolo, pur mostrando qualche calo di rendimento nelle ultime settimane, resta una delle sorprese più positive di questa stagione e ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre di alto livello: il pareggio a San Siro contro il Milan è solo l'ultimo esempio. Dall'altra parte, la Juventus, nonostante abbia ritrovato solidità e continuità, ha spesso mostrato difficoltà in trasferta, e in particolare a Reggio Emilia ha collezionato due sconfitte nelle ultime stagioni. Questi fattori spingono quindi molti a prevedere una partita equilibrata, dove entrambe le squadre potrebbero trovare la rete.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Juventus: 1-1 7.25 info 7.00 info 6.40 info 6.60 info

Quote risultato esatto Sassuolo-Juventus, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, con i bianconeri leggermente favoriti. Nonostante entrambe le squadre abbiano le capacità per segnare, la Juventus potrebbe alla fine spuntarla, grazie a maggiore esperienza, solidità in fase difensiva e capacità di gestire i momenti chiave della partita.

Sassuolo-Juventus quote risultato esatto: 1-1/1-2 3.52 info 3.50 info 3.90 info 3.50 info

