Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 20ª giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 20ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kossounou, Lookman
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi.
Squalificati: Nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho, Zé Pedro.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Morata, Addai, Goldaniga, Diao.
Squalificati: Ramon.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Sarmiento.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Dzeko, Fazzini, Lamptey, Richardson, Viti.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Onana, Siegrist, Ekuban, Messias, Cornet, Gronbaek.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Akpa-Akpro, Belghali.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Dumfries, Palacios, Di Gennaro, Frattesi.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Conceicao (in dubbio), Gatti, Vlahovic, Rugani.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Basic, Dele-Bashiru, Dia, Patric.
Squalificati: Zaccagni.
LECCE
Indisponibili: Früchtl, Coulibaly, Berisha, Morente.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez.
Squalificati: Tomori.
NAPOLI
Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Gilmour, Beukema, Ambrosino.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Albiol, Akinsanmiro, Cuadrado, Durosinmi, Lusuardi, Nzola, Stengs, Vural.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: El Aynaoui, Ndicka, Bailey, Pellegrini, Baldanzi, Gollini, Dovbyk, Wesley.
Squalificati: Cristante
SASSUOLO
Indisponibili: Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Berardi, Volpato, Thorstvedt, Candé, Coulibaly.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Gineitis, Ilkhan, Ilic, Masina, Pedersen, Schuurs.
Squalificati: Casadei.
UDINESE
Indisponibili: Zemura, Goglichidze, Bayo.
Squalificati: nessuno.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.