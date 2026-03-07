Fiorentina a rischio Serie B come nel 2012, Guerini: "Qualcuno si era tirato fuori..."

Stagione difficilissima per la Fiorentina, con ancora il rischio di una clamorosa retrocessione in Serie B. Situazione che non capitava in casa viola dalla stagione 2011/12 quando, dopo gli esoneri di Sinisa Mihajlovic e Delio Rossi, la nave venne condotta in porto nelle ultime giornate da Vincenzo Guerini. Proprio l'ex giocatore e allenatore gigliato, ai microfoni di Lady Radio ha ricordato quell'annata balorda.

"La ‘mia’ Fiorentina che si salvò nel 2012 giocava talmente male che mi ero messo le mani nei capelli. Oltretutto qualcuno, non faccio nomi, si era tirato fuori… La rabbia era che tiravano fuori gli attributi in allenamento tra di loro! Una roba ridicola". Guerini poi fa un paragone con la Fiorentina attuale: "Anche oggi i giocatori non lo fanno apposta, ma pensano di essere più forti delle avversarie abituate a competere per salvarsi. Poi però le partite diminuiscono, e gli errori pesano di più".

Vanoli ha chiesto ai giocatori un'esame di coscienza, atteggiamento non compreso fino in fondo da Guerini: "È pericoloso che un allenatore dica cose di quel genere. Io mandavo giù tanta m....a durante l’anno, ma mi scrivevo tutto. A fine anno tiravo le somme e se potevo facevo fuori quelli che non mi avevano seguito. Anche se mi sono messo nei panni di Vanoli ed è difficile resistere, lo capisco, ma alla fine si ritorce tutto contro l’allenatore e non contro i giocatori".

A Firenze è arrivato un dirigente di peso come Paratici: "Dovevano prenderlo prima. È stato preso un po’ tardi. Gli ci vuole un po’ di tempo per studiare i caratteri delle persone . Lui deve pensare alla squadra, non alla stampa… È un dirigente con esperienza".