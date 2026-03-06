Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 28^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 28^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Miranda, Dallinga.
Squalificati: Freuler.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Gaetano, Mazzitelli, Mina.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Addai.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Baschirotto.
Squalificati: Terracciano.
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Sabiri, Solomon.
Squalificati: Parisi.
GENOA
Indisponibili: Baldanzi, Norton-Cuffy, Otoa.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Bernede, Lovric, Belghali, Lirola, Serdar, Bella-Kotchap, Slotsager.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro Martinez.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Holm.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, De Bruyne, McTominay, Lobotka.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Britschgi, Frigan, Ndiaye.
Squalificati: Valenti.
PISA
Indisponibili: Denoon, Scuffet, Vural.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Soule, Hermoso, Dybala.
Squalificati: Wesley.
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca, Fadera.
Squalificati: Pinamonti.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Bertola, Solet, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
