Mbappe acciaccato non rinuncia alla Francia: "Il Real Madrid ha capito la mia scelta"

Alla vigilia della sfida contro l’Azerbaigian, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa come capitano della Francia. Nonostante un fastidio alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi regolarmente da lunedì, l’attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: "Voglio giocare, sto bene. Non è nulla di grave. Il club ha capito la mia volontà di essere qui e non c’è stato alcun problema".

Mbappé, che ha iniziato la stagione alla grande, ha spiegato di sentirsi più preparato rispetto all’anno scorso: "Ho potuto riposare e allenarmi meglio. È solo l’inizio, ma mi sento in fiducia". Riguardo al numero 10 che indossa con i Bleus, ha aggiunto: "Platini e Zidane hanno segnato la loro epoca. Ora tocca a me. È un numero che porta responsabilità".

Sull’impegno contro l’Azerbaigian, il fuoriclasse francese ha ribadito l’obiettivo collettivo: "I tre punti sono la priorità. Se poi posso segnare, non mi tirerò indietro". Interrogato sul record di Giroud, ha risposto con il sorriso: "Non mi pongo limiti. Arriverà, ma la cosa più importante è qualificarci". Mbappé si è anche soffermato sulla sua nuova vita a Madrid: "Mi sento più tranquillo. Non è una critica alla Francia, ma il ritmo è diverso, meno frenetico che a Parigi. Mi ha fatto bene".