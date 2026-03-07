Como, Rodriguez: "Zona Champions il nostro obiettivo, partita dopo partita"

Alla Unipol Domus di Cagliari il Como supera 2-1 il Cagliari in una sfida valida per la 28/a giornata di Serie A, confermando il proprio momento positivo e consolidando le ambizioni europee. La formazione lariana costruisce il successo grazie alle reti di Baturina al 14’ e di Da Cunha al 76’, mentre ai rossoblù non basta il momentaneo pareggio messo a segno da Sebastiano Esposito al 56’, al termine di un match intenso e giocato su ritmi elevati soprattutto nella ripresa. Con questo risultato il Como sale a quota 51 punti, agganciando la Roma al quarto posto in classifica e restando pienamente in corsa per un piazzamento in zona Champions League.

Nel post partita ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante del Como Jesús Rodriguez, che ha commentato la lotta per la Champions, la filosofia del lavoro quotidiano del gruppo e le parole di Cesc Fabregas nello spogliatoio al termine della gara.

Jesús, tu hai detto dopo la partita contro il Lecce che il vostro obiettivo era stare in zona Champions; con questa vittoria siete quarti in classifica e domenica c’è la Roma, che significato ha questo momento per voi.

"Sì, alla fine per noi conta soprattutto lavorare partita dopo partita, il nostro obiettivo è pensare al giorno per giorno e continuare a migliorare passo dopo passo, restando concentrati su quello che facciamo in campo; se alla fine della stagione riusciremo a restare in zona Champions vorrà dire che avremo fatto le cose bene e che questo percorso, con tutte le difficoltà che comporta, avrà portato il risultato che desideriamo come squadra".

Che cosa vi ha detto adesso mister Fabregas, chi ha preso la parola dopo una vittoria così importante.

"Il mister ci ha detto che è stata una partita molto difficile, contro una squadra dura da affrontare e su un campo che non era nelle migliori condizioni, e che vincere partite così conta tantissimo per il nostro percorso perché dimostra che sappiamo adattarci; ha sottolineato che dobbiamo goderci questa vittoria importante, che ci dà ancora più fiducia, e ci ha ricordato che ora avremo qualche giorno libero per recuperare energie e prepararci al meglio per le prossime sfide che ci aspettano".