Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata

La 29esima giornata di Serie A entra nel vivo con il confronto tra Inter e Atalanta di sabato alle ore 15:00. A San Siro si preannuncia una gara intensa e ricca di tensione, con entrambe le formazioni determinate a voltare pagina.

Pronostico Inter-Atalanta quote

L'arriva alla sfida dopo il derby perso nell'ultima giornata, una battuta d'arresto che ha impedito ai nerazzurri di compiere un passo forse decisivo nella corsa allo scudetto. Ora il calendario mette subito davanti alla squadra di Chivu un altro esame importante, una partita che potrebbe incidere molto sul resto della stagione. A San Siro, però, l'Inter continua a essere una squadra estremamente solida: lo dimostrano le quattro vittorie nelle ultime quattro gare casalinghe, con ben 12 gol realizzati.

Momento delicato anche per l'Atalanta, reduce dal pesante 6-1 incassato in Champions League contro il Bayern Monaco, un risultato che obbliga i bergamaschi a reagire immediatamente. Il calendario, però, non è stato clemente con la squadra di Palladino, chiamata a rialzarsi proprio sul campo della capolista. I nerazzurri arrivano inoltre dalla sconfitta nell'ultima trasferta col Sassuolo, ma nelle settimane precedenti avevano dimostrato di sapersi esprimere bene anche lontano da Bergamo, come confermano le importanti vittorie ottenute sui campi di Bologna e Roma contro la Lazio. E nelle quote Inter-Atalanta, l'esito SEGNA CASA è offerto a:

Pronostico Inter-Atalanta: SEGNA CASA 1.07 info 1.08 info 8.00 info 1.07 info

Inter Atalanta pronostico, i precedenti

I precedenti tra Inter e Atalanta sono complessivamente 144 e il bilancio sorride nettamente ai nerazzurri di Milano, avanti con 81 vittorie contro le 27 della Dea, mentre 36 sono i pareggi. Anche la storia recente è decisamente a senso unico: l'Inter ha infatti vinto le ultime 9 sfide consecutive contro i bergamaschi e nelle cinque più recenti non ha concesso nemmeno un gol, realizzandone invece 13, con una media di 2,6 a partita. L'ultimo successo dell'Atalanta risale al novembre 2018, quando a Bergamo si impose con un netto 4-1 grazie alle reti di Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez. Per ritrovare invece una vittoria della Dea a San Siro bisogna tornare ancora più indietro, al 2014, quando i bergamaschi si imposero per 2-1 trascinati dalla doppietta di Bonaventura.

Pronostico marcatore Inter-Atalanta

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Inter e Atalanta potrebbe essere. Dopo aver saltato il derby per un attacco influenzale, Chivu ritrova finalmente il suo numero 9, pedina fondamentale nell'economia del gioco nerazzurro. Nell'ultimo periodo il rendimento dell'attaccante francese è stato di gran lunga al di sotto delle aspettative, ma la sua presenza resta determinante per l'Inter. Thuram, inoltre, ha realizzato una doppietta nell'ultima sfida a San Siro contro l'Atalanta. Un precedente che il francese spera possa essere di buon auspicio per ritrovare un gol, che manca ormai da oltre un mese. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Atalanta: THURAM SEGNA 2.50 info 2.50 info 2.28 info 2.35 info

Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 14 marzo alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

